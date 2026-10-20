Як українською сказати "розвоздушити батареї": готуємося до опалювального сезону

Коли батарея ледь тепла, а в трубах булькає, перша порада зазвичай така: "Треба розвоздушити!" Зміст зрозумілий, але саме слово прийшло під впливом російської мови.

Напередодні холодів з'ясуймо, як назвати цю дію українською, з посиланням на "Горох".

Як українською сказати "розвоздушити батареї"?

Осінь приносить холодні ранки, вечорами дедалі частіше хочеться загорнутися в плед, а думки поступово повертаються до батарей. Незабаром розпочнеться опалювальний сезон, і в побутових розмовах знову звучатиме: "Треба розвоздушити труби".

Слово зрозуміле, але утворене за зразком російського "развоздушить". Українською цю дію можна назвати простіше й природніше.

Як замінити "розвоздушити"?

"Розвоздушити батареї" – випустити повітря з батарей .

. "Розвоздушити систему опалення" – видалити повітря із системи опалення .

. "Розвоздушити труби" – спустити повітря з труб .

. "У батареї повітря, треба розвоздушити" – у батареї скупчилося повітря, його потрібно випустити.

У технічному мовленні також можна вжити дієслово "розповітрити". Проте в повсякденній розмові вислови "випустити повітря" та "видалити повітря із системи" звучать цілком природно й зрозуміло.

Зверніть увагу! З практичними порадами щодо того, як видалити повітря з системи опалення, можна познайомитися в матеріалі 24 Каналу.

Чудово, коли батареї – теплі / Magnifik

А що не так з "отопітєльним сезоном"?

До речі, назву самого сезону теж варто перевірити. Раніше 24 Канал писав і про ще одну поширену кальку – "отопітєльний сезон". Українською правильно казати "опалювальний сезон".

Слово "опалення" вживаємо, коли йдеться про обігрів приміщень, а "теплопостачання" – коли маємо на увазі систему подачі тепла, зокрема централізовану.

Тож запам'ятовуємо: "опалювальний сезон", "випустити повітря з батарей", "видалити повітря із системи опалення".

Нехай батареї працюють справно, у домівках буде тепло, а в нашому мовленні – більше природних українських слів!