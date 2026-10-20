Напередодні холодів з'ясуймо, як назвати цю дію українською, з посиланням на "Горох".
Як українською сказати "розвоздушити батареї"?
Осінь приносить холодні ранки, вечорами дедалі частіше хочеться загорнутися в плед, а думки поступово повертаються до батарей. Незабаром розпочнеться опалювальний сезон, і в побутових розмовах знову звучатиме: "Треба розвоздушити труби".
Слово зрозуміле, але утворене за зразком російського "развоздушить". Українською цю дію можна назвати простіше й природніше.
Як замінити "розвоздушити"?
- "Розвоздушити батареї" – випустити повітря з батарей.
- "Розвоздушити систему опалення" – видалити повітря із системи опалення.
- "Розвоздушити труби" – спустити повітря з труб.
- "У батареї повітря, треба розвоздушити" – у батареї скупчилося повітря, його потрібно випустити.
У технічному мовленні також можна вжити дієслово "розповітрити". Проте в повсякденній розмові вислови "випустити повітря" та "видалити повітря із системи" звучать цілком природно й зрозуміло.
Зверніть увагу! З практичними порадами щодо того, як видалити повітря з системи опалення, можна познайомитися в матеріалі 24 Каналу.
Чудово, коли батареї – теплі / Magnifik
А що не так з "отопітєльним сезоном"?
До речі, назву самого сезону теж варто перевірити. Раніше 24 Канал писав і про ще одну поширену кальку – "отопітєльний сезон". Українською правильно казати "опалювальний сезон".
Слово "опалення" вживаємо, коли йдеться про обігрів приміщень, а "теплопостачання" – коли маємо на увазі систему подачі тепла, зокрема централізовану.
Тож запам'ятовуємо: "опалювальний сезон", "випустити повітря з батарей", "видалити повітря із системи опалення".
Нехай батареї працюють справно, у домівках буде тепло, а в нашому мовленні – більше природних українських слів!