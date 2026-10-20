В преддверии холодов давайте выясним, как называется это действие на украинском языке, со ссылкой на "Горох".
Как по-украински сказать "развоздушить батареи"?
Осень приносит холодные утра, по вечерам все чаще хочется укутаться в плед, а мысли постепенно возвращаются к батареям. Скоро начнется отопительный сезон, и в повседневных разговорах снова будет звучать: "Надо развоздушить трубы".
Слово понятно, но образовано по образцу русского "развоздушить". На украинском языке это действие можно назвать проще и естественнее.
Чем заменить "развоздушить"?
- "Розвоздушити батареї" – випустити повітря з батарей.
- "Розвоздушити систему опалення" – видалити повітря із системи опалення.
- "Розвоздушити труби" – спустити повітря з труб.
- "У батареї повітря, треба розвоздушити" – у батареї скупчилося повітря, його потрібно випустити.
В технической речи также можно использовать глагол "розповітрити". Однако в повседневной речи выражения "випустити повітря" и "видалити повітря із системи" звучат вполне естественно и понятно.
Обратите внимание! С практическими советами о том, что как удалить воздух из системы отопления, можно ознакомиться в материале 24 Канала.
Замечательно, когда батареи – теплые / Magnifik
А что не так с "отопительным сезоном"?
Кстати, название самого сезона тоже стоит проверить. Ранее 24 Канал писал и о еще одной распространенной кальке – "отопительный сезон". На украинском языке правильно говорить "опалювальний сезон".
Слово "опалення" употребляем, когда речь идет об обогреве помещений, а ""теплопостачання" " – когда имеем в виду систему подачи тепла, в частности централизованную.
Поэтому запоминаем: "опалювальний сезон", "випустити повітря з батарей", "видалити повітря із системи опалення".
Пусть батареи работают исправно, в домах будет тепло, а в нашей речи – больше естественных украинских слов!