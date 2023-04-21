В МОН сделали важное заявление о 12-летней системе образования
Источник:Всеосвита
В Минобразования считают, что 12-летняя система образования будет максимально эффективна. При этом уверяют: чем дольше учиться, тем выше доход во взрослом возрасте.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко. И добавил, что сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения.
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В МОН сделали заявление о 12-летней системе образования
Витренко заверил, что вопросы введения дополнительного года обучения в школе будут обсуждать с обществом, общественными организациями и учеными.
Замминистра при этом напомнил, что 11-летняя школа осталась в Европе только в Украине. Функционирует разве что в России и Беларуси. Витренко к тому же подчеркнул, что мы занимаем опыт европейских стран.
По словам чиновника, из 19 европейских стран, имеющих 12-летку, в 17 странах функционирует 13-летняя система полного среднего образования, две страны имеют 14-летнюю систему полного среднего образования, а Ирландия – 15-летнюю систему полного среднего образования. Все ученики в этой стране заканчивают обучение в 18 лет.
Чем полезен дополнительный год образования
Дополнительный год образования в средней школе увеличивает доход взрослого в той или иной стране на 8%. Это официальные исследования ЮНЕСКО, говорит Витренко.
Срок образования в течение получения полного общего среднего образования положительно влияет как на экономику, так и на человека в целом.
– заметил заместитель главы МОН.
И добавил: если говорить о 13 – 15 годах обучения в Европе, то в этот срок учтен и детский сад.
Это и дошкольное образование, и начальное образование, и базовое среднее, и среднее полное образование. Но 15 лет, то я думаю слишком много, а вот 12 лет – именно тот срок, на который можно согласиться и который будет достаточно эффективным для обучения украинских детей,
– считает Витренко.
И сообщил, что вскоре министерство представит огромную карту реформ полной системы образования Украины.
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Украинские школы предлагают перевести на 12-летнюю систему образования
- Глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак заявил, что в нашем государстве можно внедрить 12-летнюю систему образования уже с 2024 года.
- Это, по его мнению, решило бы проблему образовательных потерь, понесенных нашим государством из-за войны и эпидемии коронавируса.
- Гурак уточнил, что можно рассматривать множество методов и методик компенсации образовательных потерь.
- Он считает, что таким образом можно сбалансировать программу образования. В частности, учесть все пропущенные занятия (через воздушные тревоги, отсутствие света и интернета), переходный период на каждом уровне и так подготовиться к 2027 году – к полноценному внедрению профильной старшей школы.