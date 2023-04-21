В МОН сделали важное заявление о 12-летней системе образования

В Минобразования считают, что 12-летняя система образования будет максимально эффективна. При этом уверяют: чем дольше учиться, тем выше доход во взрослом возрасте.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко. И добавил, что сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения.

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В МОН сделали заявление о 12-летней системе образования

Витренко заверил, что вопросы введения дополнительного года обучения в школе будут обсуждать с обществом, общественными организациями и учеными.

Замминистра при этом напомнил, что 11-летняя школа осталась в Европе только в Украине. Функционирует разве что в России и Беларуси. Витренко к тому же подчеркнул, что мы занимаем опыт европейских стран.

По словам чиновника, из 19 европейских стран, имеющих 12-летку, в 17 странах функционирует 13-летняя система полного среднего образования, две страны имеют 14-летнюю систему полного среднего образования, а Ирландия – 15-летнюю систему полного среднего образования. Все ученики в этой стране заканчивают обучение в 18 лет.

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Чем полезен дополнительный год образования

Дополнительный год образования в средней школе увеличивает доход взрослого в той или иной стране на 8%. Это официальные исследования ЮНЕСКО, говорит Витренко.

Срок образования в течение получения полного общего среднего образования положительно влияет как на экономику, так и на человека в целом.

– заметил заместитель главы МОН.

И добавил: если говорить о 13 – 15 годах обучения в Европе, то в этот срок учтен и детский сад.

Это и дошкольное образование, и начальное образование, и базовое среднее, и среднее полное образование. Но 15 лет, то я думаю слишком много, а вот 12 лет – именно тот срок, на который можно согласиться и который будет достаточно эффективным для обучения украинских детей,

– считает Витренко.

И сообщил, что вскоре министерство представит огромную карту реформ полной системы образования Украины.

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