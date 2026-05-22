Превратите обучение в увлекательную игру: как легко выучить названия украинских месяцев

Жизнь украинцев всегда была связана с природными явлениями и хозяйственной деятельностью. Неудивительно, что наш календарь с месяцами стал отражением этой деятельности и традиций.

А месяцы в этом календаре получили очень похожие названия. Как выучить названия 12 месяцев на украинском, читайте дальше.

Как выучить 12 украинских месяцев?

Украинские названия месяцев стали официальными в нашем языке в XIX – XX веках. Тогда они вытеснили латинские формы, распространенные в других славянских языках. Языковеды отмечают, что украинские названия месяцев имеют достаточно прозрачное значение и четкое мотивирование: все они связаны с определенными явлениями природы и хозяйственной деятельностью.

Также вспомним о сравнение месяцев с другими языками. У восточных славян, как и у других славянских народов, существовали различные системы наименований месяцев, которые базировались на латинских наименованиях. В украинском литературном языке долгое время не существовало единой системы названий месяцев: использовали старые названия параллельно с новыми. Современная система образовалась не ранее чем в XVI веке.

Науке известны различные системы названий месяцев, которые использовали в странах Европы, в том числе и в древнерусском государстве. Одной из древнейших была, очевидно, система названий месяцев по числовым знакам: perwnik (первый), druinik (второй), tretnik (третий). Эти названия со временем вытеснили латинские наименования: ianuarius, februarius, martius, аргіІіѕ, maius, іцпіцѕ, iulius, augustus, september, october, november, december.

Однако иностранцам часто выучить названия 12 месяцев на украинском бывает сложно. Причина кроется в том, что не являются подобными европейским. Последние происходят из латиницы. Однако, чтобы запомнить месяцы на украинском, стоит прибегнуть к ассоциациям и наблюдениям. В частности, с явлениями природы и погодой.

Какие есть методики запоминания месяцев?

Если вы думаете, как быстро выучить месяцы на украинском, выбирайте именно метод ассоциаций с добавлением слов-ключей. Они могут быть разными. Лучше всего подойдет для запоминания нищенаведенный ассоциативный ряд.

Декабрь – грудка, Рождество; январь – снег, Новый год; февраль – февраль, сильные морозы; март – береза, апрель – цветы, цветут деревья; май – трава; июнь – красно или червяк; июль – цветет липа; август – август, жатва; сентябрь – цветет сентябрь; октябрь – желтеют листья; ноябрь – опадают листья с деревьев.

При этом стоит обращать внимание в целом на сезоны и месяцы на украинском языке во время изучения. А еще лучше – сначала стоит обратить внимание именно на сезоны – зима, весна, лето, осень.

Какие есть мнемонические правила для изучения месяцев?

Среди упражнений, которые облегчают запоминание – также мнемонические фразы. Это предложения или стишки, в начале которых буква, с которой начинается название места. Они облегчают запоминание и увеличивают объем памяти путем создания искусственных ассоциаций. Так можно учить правила украинского языка, цвета радуги и названия месяцев.

Например, можете сначала учесть последовательность месяцев и запомнить первые буквы названий месяца – С, Л, Б, К, Т, Ч, Л, С, В, Ж, Л, Г. Также подобрать под эти буквы слова и стишки.

Сильний Лев Біжить Квітучим Трав'яним Чарівним Лугом Серед Вечірньої Жаркої Літньої Гори.

Солом'яна Лялька Бере Краску Та Чарує, Луки Світяться Вишнями, Жук Листя Гризе.

Какие секреты эффективного изучения месяцев на украинском для детей?

Языковеды также советуют учитывать советы для детей по изучению украинских месяцев. Специалисты при этом рекомендуют изучать названия месяцев с детьми как можно раньше. В частности, обращать внимание на смену сезонов и вид природы. Например: цветут деревья, трава цветет, цветет липа, желтеют листья, а потом и падают.

Отличный способ для запоминания также – выучить месяцы года в стихах. В частности, это будет полезным для дошкольников и учащихся начальных классов. Стихи помогут детям не только легче запомнить названия месяцев, но и их последовательность в году. Малышам легче запомнить названия месяцев на украинском языке в стихах, ведь здесь есть ассоциации с явлениями, цветом или растениями.

Например:

Січень січе,

Лютий лютує,

Березень плаче,

Квітень квітує.

Травень під ноги

Стелить травицю.

Червень складає

Сіно в копиці.

Липень медовий

Бджілок чарує.

Серпень чудовий

Булки дарує.

Вересень трусить

Груші в садочку.

Жовтень гаптує

Клену сорочку.

Йде листопад,

Застеля килими.

Грудень надходить —

Початок зими.

Также стоит обращать внимание на стихи и рифмы о месяцах года.

У січні сніг мете,

Лютий носик обпече.

В березні весна приходить,

А у квітні все вже родить.

У травні квіти зацвітають,

В червні ягоди збирають.

У липні сонце дуже гріє,

Серпень ниви золотіє.

В вересні шкільні дзвінки,

Жовтень фарби нам несе.

Листопад – листки летять,

А грудень – зима вже знову в нас!

Как выучить названия месяцев в календаре?

Для лучшего запоминания и изучения расписания месяцев помогут и игры для изучения 12 месяцев. Также – сказки и истории о месяцах.

Например, подойдет игра "Не ошибись". Детям предлагают в случае согласования с утверждением хлопать в ладоши. Если же они не соглашаются – топают ногами.

Зимой мы одеваем теплые перчатки, шарф и шапку.

Весной деревья сбрасывают листья.

Осенью желтеют листочки.

Летом падает дождик.

Зимой летят снежинки.

Весной вокруг все зеленеет.

Летом очень жарко.

Весной цветут деревья.

Зимой мы катаемся на коньках.

Также можно предложить детям "Сказочную мудрость". Сказка рассказывает о фее Метелицу, которая вместе с друзьями пытается вернуть зиму в лес. Они проходят все времена года, чтобы найти Солнцегрия, который похитил волшебную палочку Заметильки. Друзья показывают волшебнику, что каждое время года важна и неповторима. История учит, что природа имеет свой порядок, и каждое время года нужно, ведь все они по-своему украшают наш мир.

Очень эффективным методом также песни для запоминания месяцев. Стоит только предложили малышам веселую и поучительную песню, в каждом куплете которой – свое настроение, цвета и времена года. А интересные персонажи, музыка и позитив создают невероятную атмосферу радости и обучения.

Такие интересности легко можно интегрировать в уроки для запоминания месяцев.

Веселая песня изучения 12 месяцев на украинском: видео

Также стоит предложить детям видеоуроки о месяцах на украинском. В частности, грамотные объяснения из соцсетей.

Видеоуроки о месяцах на украинском для детей

Эти советы облегчат вашему ребенку изучение названий месяцев и сделают этот процесс увлекательным учебным приключением.