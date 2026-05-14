Суржик можно услышать и среди названий стран. Например, название "Германия", отмечает 24 Канал.
Как назвать "Германию" на украинском?
В украинском языке нет названия "Германия" для обозначения страны на старом континенте. Государство в Центральной Европе надо называть "Німеччиною" (українською).
Официальное название Германии – Федеративная Республика Германия (нем. Bundesrepublik Deutschland).
Ее основали как демократическое, либеральное и социальное правовое государство в форме федеративной республики. Состоит из 16 федеральных земель. Столицей и крупнейшим городом этой страны является Берлин.
Что известно о Германии?
Википедия также пишет, что климат в Германии умеренный сезонный. Расположено государство в центре Европы. Официальным языком является немецкий.
Здесь проживает около 84 миллионов человек по состоянию на 2025 год. Это государство является членом ЕС и НАТО. К слову, именно в Германии – наибольшее количество населения в ЕС. Также – самый большой уровень экономики.
Это государство уже успело стать второй по популярности страной для миграции в мире. Опережают ее только США. Может эта страна похвастаться и значительным природным разнообразием.
Интересно! Правительство Германии сообщало, что по состоянию на конец прошлого года в стране проживало около 3,53 миллиона беженцев. Из них – около 1,33 миллиона украинцев, информирует DW.
Какие интересные факты о Германии вы могли не знать?
Советуем также ознакомиться с интересными фактами об этой стране. Некоторые из них вы могли не знать.
- Это страна культуры и искусства. Здесь есть более 6 тысяч музеев и почти тысяча театров. Всего в этом государстве происходит немало культурных событий и мероприятий.
- Столицы здесь менялись часто. В Германии было много столиц, но остановились на Берлине.
- За побег из тюрьмы могут и не наказывать. Здесь считают, что это базовый инстинкт. Накажут зато в случае совершения преступления после побега.
- На путешествиях жители этой страны не экономят. в 2023 году немцы потратят на поездки более 100 миллиардов евро в год.
Важно! Не употребляйте русифицированное название нашей столицы – "Киев". Столица Украины – Киев.
Как правильно назвать страны Европы?
24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик" рассказывал ранее, как правильно на украинском языке называть разные страны Европы.
В частности, стоит запомнить такие частые ошибки:
- Венгрія – Угорщина;
- Словакія – Словаччина;
- Прибалтика – країни Балтії.
Также, что интересно, с 2020 года Нидерланды официально отказались от слова "Голландия" для названия государства.