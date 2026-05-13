Несмотря на длительную и мощную поддержку со стороны Лондона, немало украинцев до сих пор допускают грубую ошибку в названии этого государства, копируя российское слитное написание. Объясняем, почему единственно правильным вариантом является "Великобритания" и как устроена эта удивительная европейская страна.

Смотрите также Что такое "закапелок": возвращаем в употребление слово, которое использовали Мирный и Франко

Почему вместе – это ошибка: различия украинского и русского языков

В украинском языке официально зафиксирован только один правильный вариант – Великобритания (оба слова пишутся с большой буквы и отдельно). Зато калькированное "Великобритания" является прямым заимствованием из русского языка. Дело в том, что в русском языке название образовалось путем соединения основ с помощью соединительного гласного "о" (Великобритания). По аналогичному принципу там создаются и другие названия (например, Великоустюгский).

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В украинской языковой традиции действует другое правило. Географические названия, что состоят из прилагательного и существительного, пишутся отдельно: Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Великобритания. Написание вместе является грубым нарушением норм отечественного правописания, поэтому использование кальки свидетельствует о низкой культуре речи и неосознанном влиянии российских стандартов.

Что это за страна и где она расположена?

Великобритания – это мощное островное государство, которое расположено на северо-западе Европы. Она омывается Атлантическим океаном, Северным и Ирландским морями, а от материковой части отделена проливами Ла-Манш и Па-де-Кале. Столицей и крупнейшим финансовым центром страны является величественный город Лондон.

Полное официальное название страны звучит как Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Само название "Великобритания" технически происходит от названия самого большого острова, на котором расположена основная часть территорий. Страна является одной из ведущих экономик мира, постоянным членом Совета Безопасности ООН и ядерной державой с глубокими демократическими традициями, где до сих пор сохраняется институт монархии.

Состав и уникальность британского государства

Одной из самых интересных особенностей Великобритании является ее административно-политическое устройство. Она состоит из четырех исторических провинций, которые часто называют отдельными странами:

Англия (занимает центральную и южную части острова);

(занимает центральную и южную части острова); Шотландия (расположена на севере);

(расположена на севере); Уэльс (находится на западе);

(находится на западе); Северная Ирландия (занимает северо-восточную часть соседнего острова Ирландия).

Из-за этого возникает еще одна распространенная ошибка, когда все государство ошибочно называют просто "Англией". Помните, что Англия – это лишь одна из частей, хоть и самая большая. Граждане всего государства официально называются британцами, а не англичанами. Пишите название нашего государства-партнера правильно, уважайте его суверенитет и очищайте свой лексикон от импортируемых сбоку извращений.

Не "Вена": как правильно назвать город, где пройдет Евровидение-2026?

Довольно часто русизмы встречаются не только в названиях стран, а и в названиях городов. Одно из них – это столица Австрии.

На украинском столица Австрии называется Вена, а не "Вена".

Евровидение-2026 пройдет в Вене с полуфиналами 12 и 14 мая и финалом 16 мая.

Немецкое название города Wien происходит от одноименного названия реки, поселение на берегу которой упомянуто в 881 году. В древневерхненемецком языке название звучит как – Wenia, а его корни в кельтском слове – Vedunia, которое переводится как "лесной ручей".