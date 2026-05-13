Что означает слово "закапелок", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Смотрите также Тиґаня, рісіляники, пачмаґи: значение этих слов из закарпатского диалекта не все местные знают

Что такое – "закапелок"?

Слышали ли вы такое интересное слово – "закапелок" или "закапелка"а знаете ли вы его значение и что им называют? Это литературное слово или только диалектная форма? Сомнение возникает потому, что оно звучит немного архаично.

Впрочем, в какой бы вы словарь не заглянули, то найдете это слово:

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

СУМ-11 : "закапелок – угол, небольшое место вне чего-либо, в чем-то или небольшое уединенное место, угол, тайник".

"закапелок – угол, небольшое место вне чего-либо, в чем-то или небольшое уединенное место, угол, тайник". Словарь Гринченко: подает "закапелок" как "угол, закуток".

То есть "закапелком" можно назвать небольшой угол, закуток в помещении или во дворе. А в переносном значении – уютное место, где можно спрятаться или уединиться.

Примеров из литературы тоже немало:

Панас Мирный: "У закапелку сиділа дитина й тихо плакала" .

. Иван Франко: "Він любив ховатися в закапелку, щоб його не бачили" .

. Григорий Квитка-Основьяненко: "Той їх і у хату уведе, і у комору, і на горище, і де є який закапелок – усюди, усім, усе покаже".

В современных текстах: "Книгарня має свій затишний закапелок для читачів".

Закапелок / Мова – ДНК нації

Приятно, что это архаичное слово возвращают в обиход даже на уровне государства – во Львове сквер между улицей Армянской и площадью Музейной получил название "Закапелок Маркіяна Іващишина". А еще в Киеве открыли книжный магазин "Закапелок" и существует комплекс отдыха в Яворове с таким же названием.

Если это слова для вас слишком необычное, то можно заменить на синонимы:

куток

закуток

затишок

схованка

за́кут

за́куток

закама́рок

закомо́рок

закомі́рок

заку́тина

заходе́ньки

запічок,

завулок.

Хотя некоторые из них тоже очень необычные, редкие и древние.

Слово "закапелок" является исконно украинским словом, зафиксированным в словарях и литературе. В современном языке его можно употреблять как стилистически выразительное соответствие к "уголок" или "закуток", особенно когда хочется подчеркнуть атмосферу уюта или уединения.

Как следует называть производство – "мельница"?

Немало закоулков в "мельницы", но такого производства в украинском языке нет.

На украинском здание, в котором перемалывают зерно на крупы и муку, называют – млин.

Слово "мельница" происходит от праславянского mlinъ, связанного с глаголом "молоть". То есть "мельница" – это буквально "то, что перемалывает". Хотя приводят и латинскую версию происхождения: имеет латинское происхождение: от molīna, образованного от глагола molo ("мелю").