В правительстве назвали приоритеты и важные изменения в 2026 – 2027 учебном году

К 1 сентября все учебные заведения Украины должны быть полностью готовы к новому учебному году. Приоритетом является безопасность учащихся и учителей.

Об этом в своем телеграм-канале написал премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Он также добавил, что в правительстве уже заслушали доклад Министерства образования и науки о ходе подготовки.

Как проходит подготовка к новому учебному году

Чиновник также рассказал о главных моментах накануне начала нового учебного года.

Приоритет №1 – безопасность учеников и педагогов: продолжаем строительство укрытий и обеспечение общин школьными автобусами,

– заявил он.

И добавил, что, несмотря на российские атаки на типографии и склады, ученики всех классов должны быть полностью обеспечены учебниками.

С 1 сентября на 20% повышается заработная плата педагогов. Вдвое вырастут студенческие стипендии. Более 3 миллионов школьников будут получать бесплатное питание,

– также сообщил чиновник.

Вопросы, которые еще требуют доработки, по его словам, должны быть окончательно решены до начала учебного года.

"Оптіма" запрошує на безоплатний вебінар! Плануєте змінити школу або розглядаєте дистанційне навчання? 18 серпня о 19:00 представники "Оптіми" розкажуть, як навчаються учні, як організований освітній процес, із чого почати вступ. Реєстрація – за посиланням.

Что известно об учебном году 2026–2027

Учебный год в школах Украины начинается 1 сентября. При этом он может длиться до 30 июня 2027 года.

Вместе с тем установленные правительством предельные сроки носят ориентировочный характер. Это означает, что учебный год может длиться именно до 30 июня.

Однако де-факто сроки его завершения обычно определяются на местах. При этом учитываются структура учебного года, каникулы, ситуация с безопасностью и решения органов управления образованием.

Министерство образования и науки Украины уже рекомендовало школам тему первого урока в 2026/27 учебном году. В ведомстве советуют посвятить его теме "Язык достоинства".

Подробнее о том, как будет организовано обучение в школах в 2026–2027 учебном году, мы писали здесь.