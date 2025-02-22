Их часто употребляют: этих 5 слов не существует в украинском языке

Украинцы могут употреблять слова, которых нет в нашем языке. В частности, когда используют в речи аббревиатуры.

Языковед Алина Острожская назвала 5 слов, которых на самом деле не существует в украинском языке. Хотя их часто используют, отмечает 24 Канал.

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Этих 5 слов нет в нашем языке

Поэтому запомните их:

УЗІ

УЗІ – это калька с русского языка, что расшифровывается как "ультразвуковое исследование". Но украинцы не "исследуют", они "досліджують". Поэтому правильный вариант – УЗД, то есть ультразвуковое исследование.

ЗАГС

ЗАГС – это аббревиатура, образованная в советское время. Ее активно сейчас употребляют в РФ и в Беларуси. В Украине до 2010 года действовали РАГСи – "ограни реєстрації актів громадянського стану". Затем их переименовали в РАЦСи – "органи реєстрації актів цивільного стану".

Оточуючий

"Оточуючий" – еще одна калька с русского, ведь мы знаем, что активные причастия настоящего времени на -учий, -ючий – несвойственны нашему литературному языку. И если их даже фиксируют словари, то это означает, что советская власть активно вмешивалась в наш язык.

В зависимости от контекста это слово можно заменить на:

довколишній;

навколишній;

довкружний;

довкілля;

оточення (про людей);

прибічники;

близькі.

МРЕО

МРЕО – это аббревиатура, которой нет в украинском языке. Вы могли еще слышать об украинизированном варианте МРЕВ. Однако именно эту структуру Кабмин ликвидировал в 2015 году.

Учбовий

Учбовий – это также калька с русского прилагательного "учебный". В украинском языке мы используем прилагательное "навчальний". К слову, учебные машины теперь маркируют буквой "Н" вместо "У".

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