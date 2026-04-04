Эти даты точно будут на НМТ: репетитор назвал Топ-5 для истории

Репетитор по истории Илья назвал даты, которые, по его словам, почти гарантированно встречаются в заданиях НМТ. Они охватывают различные периоды истории Украины и помогают быстро набрать баллы на тесте.

Какие даты стоит запомнить?

Одной из важнейших дат является 1996 год – именно тогда была принята Конституция Украины. Это базовое событие современной истории, которая закрепила государственное устройство, права и свободы граждан.

Еще одна ключевая дата – 1863 год, когда был издан Валуевский циркуляр. Этот документ существенно ограничивал использование украинского языка, в частности в образовании и книгоиздании.

Также стоит помнить 1632 год – год создания Киево-Могилянского коллегиума. Это учебное заведение стало одним из важнейших образовательных центров Восточной Европы и сыграло значительную роль в развитии украинской культуры и науки.

Кроме этого, важной является дата 2008 год – вступление Украины во Всемирную торговую организацию. Это стало важным шагом для интеграции страны в мировую экономику.

Почему эти даты часто встречаются на НМТ?

Подобные даты охватывают различные исторические эпохи – от раннемодерного времени до современности. Именно поэтому составители тестов часто используют их, чтобы проверить общее понимание хронологии.

Кроме того, эти события имеют большое значение для формирования украинской государственности, культуры и экономики. Поэтому их знание поможет не только составить НМТ, но и лучше ориентироваться в истории Украины в целом.

