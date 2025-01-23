Назовете ли вы точные и колоритные украинские соответствия к слову "абсолютно"

В украинском языке есть немало красивых и метких фразеологизмов. Употреблять их можно на все случаи жизни.

В частности, и заменять ими широко употребляемые иноязычные слова. Интересный пример привел известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака з 1+1", отмечает 24 Канал.

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Как заменить иноязычное слово "абсолютно"

Авраменко отметил: один ученый сказал: "Если забрать у языка фразеологические обороты, он потеряет цвет, вкус и привлекательность".

А и в самом деле: сейчас языки злоупотребляют иноязычными словами, а от своих почему-то отказываются,

– заметил он.

И предложил сравнить, что звучит точнее и остроумнее: иноязычное слово "абсолютно" или исконно украинский фразеологизм-ответчик.

Вот послушайте: абсолютно байдуже – хоч трава не рости,

– даже один из примеров языковед.

И продолжил:

Є абсолютно все – тільки пташиного молока немає.

Абсолютно не потрібний – як п'яте колесо до воза.

Абсолютно нічого – аж нічого.

Абсолютно все – геть усе, геть-чисто все, усе на світі.



Как заменить слово "абсолютно" украинскими аналогами / скриншот видео

Ну правда же, наше звучит вкусно, колоритно, органично?

– поинтересовался учитель.

И посоветовал запомнить эти фразеологизмы и жонглировать ими на здоровье.