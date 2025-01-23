Чи назвете ви влучні і колоритні українські відповідники до слова "абсолютно"
- Олександр Авраменко запропонував замінити іншомовне слово "абсолютно" на українські фразеологізми.
- Приклади заміни: "абсолютно байдуже" на "хоч трава не рости" тощо.
В українській мові є чимало красивих та влучних фразеологізмів. Вживати їх можна на усі випадки життя.
Зокрема, й заміняти ними широковживані іншомовні слова. Цікавий приклад навів відомий український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1", зазначає 24 Канал.
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Як замінити іншомовне слово "абсолютно"
Авраменко зазначив: один науковець сказав: "Якщо забрати у мови фразеологічні звороти, вона втратить колір, смак і принадність".
А й справді: нині мовці зловживають іншомовними словами, а від своїх чомусь відмовляються,
– зауважив він.
І запропонував порівняти, що звучить влучніше та дотепніше: іншомовне слово "абсолютно" чи питомий український фразеологізм-відповідник.
Ось послухайте: абсолютно байдуже – хоч трава не рости,
– навіть один із прикладів мовознавець.
І продовжив:
- Є абсолютно все – тільки пташиного молока немає.
- Абсолютно не потрібний – як п'яте колесо до воза.
- Абсолютно нічого – аж нічого.
- Абсолютно все – геть усе, геть-чисто все, усе на світі.
Як замінити слово "абсолютно" українськими відповідниками / скриншот відео
Ну правда ж, наше звучить смачно, колоритно, органічно?
– поцікавився вчитель.
І порадив запам'ятати ці фразеологізми і жонглювати ними на здоров'я.