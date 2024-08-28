Как облегчить адаптацию ребенка к садику: важные советы родителям от воспитателя

В Украине в начале следующей недели стартует новый учебный год. Многие украинские дети начинают новый этап своей жизни.

Так, первые дни как в школе, так и в садике является стрессом для детей, ведь их домашний образ жизни меняется на общественный. Теперь им нужно учиться коммуницировать со сверстниками и соблюдать режим. Родителям также трудно отпускать своего ребенка в учебное заведение и отдать ответственность за воспитание в это время другим людям – воспитателям. Директор Центра достоинства ребенка Украинского католического университета Кристина Шабат рассказала, как правильно адаптировать ребенка к садику.

Смотрите также Лисовой рассказал, сколько детей охватили дошкольным образованием

Как облегчить адаптацию ребенка к садику

Не только детям, но и их родителям стоит подготовиться к тому, что теперь дети будут посещать садик и получать азы воспитания от педагогов. Поэтому важно учитывать несколько факторов.

Подготовка

Чтобы родители смогли подготовиться и подготовить детей к изменениям, адаптацию к садику стоит начинать заранее. Важно, чтобы воспитатели и родители договорились о такой подготовке. Можно и нужно заблаговременно начать регулярно разговаривать с ребенком о том, что скоро он пойдет в садик, где будет интересно, где будет много друзей и где ему обязательно понравится.

Полезной будет анкета о ребенке, которую родители могут заполнить до начала посещения и передать воспитателю. Запишите ответы на вопросы:

"Как вы называете ребенка дома?";

"Как ребенок сигнализирует о необходимости сходить в туалет?";

"Как ребенок сигнализирует о потребности в воде и еде?";

"Как вы обычно успокаиваете ребенка?" и т.д.

Как облегчить процесс адаптации к садику – смотрите в образовательном сериале о дошкольном образовании от МОН и ЮНИСЕФ

Постепенность

Первая неделя в саду является тяжелой для ребенка, поэтому лучше начинать адаптацию с нескольких часов, постепенно увеличивая время пребывания.

Родители и воспитатели могут договориться о таких правилах:

Первую неделю один из родителей или уполномоченное лицо может находиться в саду. Не непосредственно в комнате с ребенком, однако на территории сада, в месте, о котором ребенок знает и куда может прийти при необходимости – например, в раздевалке, в коридоре или в специальной комнате.

Во время адаптации к садику родители четко придерживаются договоренностей с воспитателем: не вмешиваются в процесс адаптации, не комментируют работу наставника, не заходят в комнату, даже если слышат плач ребенка – ждут, пока воспитатель сам приведет малыша к ним.

Если ребенок убегает к родителям, они ласково объясняют: "Вот видишь, я же говорила, что буду ждать тебя здесь, где мы договорились, ты зря волновался, пойдем еще немного поиграем с детьми". Заводят ее в комнату и выходят из нее, когда малыш забавляется.

Во время адаптации к саду родители четко придерживаются договоренностей с ребенком: не меняют место ожидания, приходят в указанное время (после прогулки, после обеда), не обманывают.

Родители формируют положительное отношение малыша к садику, каждый раз хвалят его и поддерживают мысли о том, что в садике очень интересно и увлекательно, расспрашивают о том, что там происходило, с кем подружился и тому подобное.

Ритуалы

Для лучшей адаптации можно придумать ритуал. Например, целовать, обнимать, говорить, когда придете за малышами, махать рукой на прощание и тому подобное. Если ребенок капризничает, избегайте критики, угроз и шантажа, будьте спокойны. Взрослые тоже испытывают дискомфорт от нового коллектива на работе или во время переезда. Просто мы научились контролировать свои эмоции, а дети выражают их слезами.

Распределение ролей

Что делают родители в первый день:

Приводят ребенка в определенное время.

Прощаются объятиями, поцелуем, опускаясь на уровень малыша.

Договариваются с ребенком о месте пребывания: "Я буду ждать тебя здесь, пока ты поиграешь. Если захочешь, придешь ко мне".

Заводят ребенка в группу.

Что делает воспитатель:

Встречает ребенка, опускается на его уровень. "Привет! Меня зовут пани Мария, а тебя как? Дай пять! Очень приятно! Сегодня будет очень интересный день! Ты встретишь много друзей, пойдем я покажу тебе нашу комнату". Берет за руку и показывает игрушки. Когда малыш забавляется, мама выходит из комнаты в условленное и предполагаемое для ребенка место.

Примерно через час наставник открывает дверь, и дети идут к своим родителям. Воспитатель подходит к каждому, громко и при ребенке хвалит малыша: "Настенька уже настоящая взрослая девочка, сегодня так хорошо играла с детьми / катила мячик / и т.д.". И прощается с ребенком, опускаясь на его уровень.

Ежедневно мы увеличиваем период адаптации на 30 минут. Мы должны дать ребенку время постепенно привыкнуть к новому. Представьте, что вы пришли на новую работу, где не знаете абсолютно ничего – так же чувствует себя и ребенок в садике.

Рутина

Важно не делать перерывов в первые два месяца без уважительной причины. Рутина помогает быстрее привыкнуть к садику и избежать манипулятивного поведения.

Если ребенок утром не хочет идти в садик, это нормально. Ведь лучше всего ему всегда с родителями, но это не значит, что его кто-то обижает в садике.

Если поведение ребенка в садике является деструктивным (кусает, толкает, бьется, бросается предметами, употребляет ненормативную лексику), педагог немедленно информирует об этом родителей. Если такое поведение является систематическим, руководитель сада может пригласить родителей на персональную беседу или посоветовать обратиться за помощью к психологу. Ответственные за деструктивное поведение детей прежде всего родители, даже если оно проявляется только в садике.

Если в течение трех недель прогресса не происходит, нужно проконсультироваться с психологом. Возможно, стоит сделать перерыв или продолжить постепенную адаптацию с родителями.

Важно помнить, что психологический комфорт детей зависит от отношения к ситуации взрослого. Постепенная и комфортная адаптация формирует доверие детей и родителей к дошкольному учреждению, показывает профессионализм и неравнодушие, сигнализирует о заботе и любви к детям.