Точно не "аист": для этой птицы есть более десятка других украинских названий
- На украинском языке птицу, известную как "аист", называют "лелека", и это название происходит из тюркских языков.
- Аист считается символом семьи, заботы и счастья в украинской культуре, а его гнездо на доме означает благополучие и Божью милость.
Названия птиц часто образуются от звуков, которые они издают, или цвета оперения. А еще – некоторые названия заимствованы из других языков.
Как называется птица на украинском, которую вы могли слышать как "аист", рассказываем, ссылаясь на ресурс "Горох".
На украинском эта птица не "аист"?
Эту птицу считают символом Украины – она присутствует в народных сказках, песнях, поговорках, приметах. Но называют его – аистом. Интересно, что несмотря на ряд других названий птички, именно это – россиянизм.
В украинском языке эту птичку знают как – лелека – большую перелетную птицу семейства аистовых с длинным прямым клювом, черными крыльями и длинными ногами.
Название, как свидетельствуют словари, заимствовано из тюркских языков, поскольку в турецком и крымскотатарском языках название звучит – läiläk – "лелека". Подобные названия в азербайджанском и – lejläk, киргизском – leklek, казахском – läjlek языках. Возможно первоисточник происходит из персидского языка – leklek, которое происходит звукоподражание голоса птички – laklak.
Поэтому название птички происходит от характерного звука птички, который издает стук клювом – laklak, а на русском – клекіт. Итак, украинское литературное название именно – лелека!
А если вам кажется, что "аист" более исконное, то – нет. Это тоже заимствование в русский язык, но с немецкого – Heister или Élster і трансформировалось. А в Украине название распространено и бытует в регионах, которые подверглись наибольшему влиянию русского языка.
А еще у этой птицы немало других региональных названий по всей Украине, которые вы можете найти в словарях и даже создана региональная карта названий:
- бусол,
- чорногуз,
- бузько,
- бузьок,
- бусьок,
- гайстер,
- боцян,
- боцюн,
- боцьо,
- веселик,
- жабоїд,
- лелька.
Карта региональных синонимов к слову "аист"
О том, что эти названия бытуют издавна свидетельствуют фамилии и названия населенных пунктов, почти такие же как и синонимы названий птицы: Аист, Лелеченко, Лелечук, Чорногуз, Чорногузенко, Бузько, Бузько́вський, Бусол, Боцян, Боцянюк.
Каждое из этих названий закрепилась не только в разговорной речи, но и литературе, особенно детской:
Бузьку-бузьку,
Принеси Маруську,
А Івана нє,
Бо Іван ся б’є!
Надо сказать, что аистов у нас любят. Они являются символом семьи, заботы, перемен к лучшему. Если они свили гнездо возле дома, это считается отличной приметой. Аист в украинской культуре – священная птица, символ весны, возрождения, семейного уюта и счастья. Считалось, что он приносит детей в семью, охраняет дом от пожаров и молнии, а его гнездо на доме – знак благополучия и Божьей милости. А еще немало поговорок и примет связанных с птицей.
Народные приметы об аистах:
- Лелека на даху – до щастя й достатку.
- Якщо лелеки звили гніздо біля оселі – там живуть добрі люди.
- Побачити навесні лелечу пару – до швидкого весілля чи зустрічі з судженим.
- Лелеки кружляють високо – буде гарна погода.
- Якщо лелеки залишають гніздо – це поганий знак, що віщує біду.
Пословицы и поговорки
- "Прилетіли лелеки – весну принесли здалека".
- "Де лелека водиться, там щастя родиться".
- "Лелеки летять тільки до добрих людей".
- "Дурний той лелека, якому своє гніздо не миле".
Но обратите внимание, не путайте эту птицу с похожими – журавлем и цаплей, это другие птицы и по виду, и по названию.