Как называется птица на украинском, которую вы могли слышать как "аист", рассказываем, ссылаясь на ресурс "Горох".

На украинском эта птица не "аист"?

Эту птицу считают символом Украины – она присутствует в народных сказках, песнях, поговорках, приметах. Но называют его – аистом. Интересно, что несмотря на ряд других названий птички, именно это – россиянизм.

В украинском языке эту птичку знают как – лелека – большую перелетную птицу семейства аистовых с длинным прямым клювом, черными крыльями и длинными ногами.

Название, как свидетельствуют словари, заимствовано из тюркских языков, поскольку в турецком и крымскотатарском языках название звучит – läiläk – "лелека". Подобные названия в азербайджанском и – lejläk, киргизском – leklek, казахском – läjlek языках. Возможно первоисточник происходит из персидского языка – leklek, которое происходит звукоподражание голоса птички – laklak.

Поэтому название птички происходит от характерного звука птички, который издает стук клювом – laklak, а на русском – клекіт. Итак, украинское литературное название именно – лелека!

А если вам кажется, что "аист" более исконное, то – нет. Это тоже заимствование в русский язык, но с немецкого – Heister или Élster і трансформировалось. А в Украине название распространено и бытует в регионах, которые подверглись наибольшему влиянию русского языка.

А еще у этой птицы немало других региональных названий по всей Украине, которые вы можете найти в словарях и даже создана региональная карта названий:

бусол,

чорногуз,

бузько,

бузьок,

бусьок,

гайстер,

боцян,

боцюн,

боцьо,

веселик,

жабоїд,

лелька.

О том, что эти названия бытуют издавна свидетельствуют фамилии и названия населенных пунктов, почти такие же как и синонимы названий птицы: Аист, Лелеченко, Лелечук, Чорногуз, Чорногузенко, Бузько, Бузько́вський, Бусол, Боцян, Боцянюк.

Каждое из этих названий закрепилась не только в разговорной речи, но и литературе, особенно детской:

Бузьку-бузьку,

Принеси Маруську,

А Івана нє,

Бо Іван ся б’є!

Надо сказать, что аистов у нас любят. Они являются символом семьи, заботы, перемен к лучшему. Если они свили гнездо возле дома, это считается отличной приметой. Аист в украинской культуре – священная птица, символ весны, возрождения, семейного уюта и счастья. Считалось, что он приносит детей в семью, охраняет дом от пожаров и молнии, а его гнездо на доме – знак благополучия и Божьей милости. А еще немало поговорок и примет связанных с птицей.

Народные приметы об аистах:

Лелека на даху – до щастя й достатку.

Якщо лелеки звили гніздо біля оселі – там живуть добрі люди.

Побачити навесні лелечу пару – до швидкого весілля чи зустрічі з судженим.

Лелеки кружляють високо – буде гарна погода.

Якщо лелеки залишають гніздо – це поганий знак, що віщує біду.

Пословицы и поговорки

"Прилетіли лелеки – весну принесли здалека".

"Де лелека водиться, там щастя родиться".

"Лелеки летять тільки до добрих людей".

"Дурний той лелека, якому своє гніздо не миле".

Но обратите внимание, не путайте эту птицу с похожими – журавлем и цаплей, это другие птицы и по виду, и по названию.