Точно не "аіст": для цієї птахи є понад десяток інших українських назв

Назви птахів часто утворюються від звуків, які вони видають, або кольору оперення. А ще – деякі назви запозичені з інших мов.

Як називається птах українською, яку ви могли чути як "аіст", розповідаємо, посилаючись на ресурс "Горох".

Українською ця птаха не "аіст"?

Цього птаха вважають символом України – він присутній у народних казках, піснях, приказках, прикметах. Але називають його – аістом. Цікаво, що попри низку інших назв пташки, саме ця – росіянізм.

В українській мові цю пташку знають як – лелеку – великого перелітного птаха родини лелекових із довгим прямим дзьобом, чорними крилами та довгими ногами.

Назва, як свідчать словники, запозичена з тюркських мов, оскільки в турецькій та кримськотатарській мовах назва звучить – läiläk – "лелека". Подібні назви в азербайджанські й – lejläk, киргизькій – leklek, казахській – läjlek мовах. Можливо першоджерело походить з перської мови – leklek, яке походить звуконаслідування голосу пташки – laklak.

Тому назва пташки походить від характерного звуку пташки, який видає стукотіння дзьобом – laklak, а українською – клекіт. Отже, українська літературна назва саме – лелека!

А якщо вам здається, що "аіст" більш питоме, то – ні. Це теж запозичення в російську мову, але з німецької – Heister або Élster і трансформувалося. А в Україні назва поширена та побутує в регіонах, які зазнали найбільшого впливу російської мови.

А ще в цієї птахи чимало інших регіональних назв по усій Україні, які ви можете знайти в словниках та навіть створено регіональну мапу назв:

бусол,

чорногуз,

бузько,

бузьок,

бусьок,

гайстер,

боцян,

боцюн,

боцьо,

веселик,

жабоїд,

лелька.

Мапа регіональних синонімів до слова "лелека"

Про те, що ці назви побутують здавна свідчать прізвища та назви населених пунктів, майже такі ж як і синоніми назв птаха: Лелека, Лелеченко, Лелечук, Чорногуз, Чорногузенко, Бузько, Бузько́вський, Бусол, Боцян, Боцянюк.

Кожна з цих назв закріпилася не лише в розмовній мові, але й літературі, особливо дитячій:

Бузьку-бузьку,

Принеси Маруську,

А Івана нє,

Бо Іван ся б’є!

Треба сказати, що лелек у нас люблять. Вони є символом сім’ї, турботи, перемін на краще. Якщо вони звили гніздо біля хати, це вважається чудовою прикметою. Лелека в українській культурі – священний птах, символ весни, відродження, родинного затишку й щастя. Вважалося, що він приносить дітей у родину, охороняє дім від пожеж і блискавки, а його гніздо на хаті – знак добробуту та Божої ласки. А ще чимало приказок та прикмет пов'язаних з птахом.

Народні прикмети про лелек:

Лелека на даху – до щастя й достатку.

Якщо лелеки звили гніздо біля оселі – там живуть добрі люди.

Побачити навесні лелечу пару – до швидкого весілля чи зустрічі з судженим.

Лелеки кружляють високо – буде гарна погода.

Якщо лелеки залишають гніздо – це поганий знак, що віщує біду.

Прислів’я та приказки

"Прилетіли лелеки – весну принесли здалека".

"Де лелека водиться, там щастя родиться".

"Лелеки летять тільки до добрих людей".

"Дурний той лелека, якому своє гніздо не миле".

Але зверніть увагу, не плутайте цього птаха з схожими – журавлем та чаплею, це інші птахи і за виглядом, і за назвою.