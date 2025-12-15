Украинский учитель попал в список 50 лучших педагогов планеты

Украинский учитель Александр Думишинец вошел в 50-ку мировой премии Global Teacher Prize 2025. Педагог преподает информатику.

Об этом сообщили на сайте Премии, информирует 24 Канал. Педагог также является финалистом национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2024.

Что известно об Александре Думишинце?

Учитель работает в Киеве. Называет учительство работой мечты и признается, что искренне счастлив от того, чем занимается.

На уроках информатики у Александра ученики погружаются в мир современных технологий:

программируют;

создают сайты и приложения;

снимают видео;

работают с анимацией.

Учитель активно интегрирует в обучение Minecraft Education, инструменты ИИ и проектную работу, чтобы сделать обучение практическим и максимально приближенным к реальной жизни.

Как общается с учениками?

Педагог уделяет немало внимания командной работе и открытому диалогу с учениками. Он не избегает сложных тем и говорит с детьми о вызовах войны.

Ученики Александра демонстрируют высокие результаты на национальных и международных конкурсах.

Кроме преподавания, Александр постоянно работает над профессиональным развитием: создает цифровые продукты и курсы для учителей, проводит тренинги по цифровизации образования и делится своим опытом с коллегами.

Что известно о премии? Global Teacher Prize – мировая ежегодная премия для учителей, которые сделали выдающийся вклад в профессию. Премию основал фонд The Varkey Foundation, чтобы подчеркнуть важность педагогов и тот факт, что во всем мире их усилия стоят того, чтобы быть признанными на самом высоком уровне. В Украине премию Global Teacher Prize Ukraine проводит ОО "Освитория" с 2017 года.



Александр Думишинец / коллаж Освитории

Кто стал лучшим педагогом Украины 2025?