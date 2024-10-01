Не только обычные детсады: украинское дошкольное образование реформируют

Актуальные данные свидетельствуют о том, что в Украине детские сады посещают более 73% дошкольников. Интересно, что в Совете Европы выдали рекомендацию, чтобы повысить этот показатель

Евроинтеграция требует ряда реформ в украинском обществе. Они касаются изменений в образовании, в том числе дошкольном. О трансформации системы дошкольного образования в интервью "Зеркалу недели" рассказала заместитель министра образования Евгения Смирнова.

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Какие изменения ожидают дошкольное образование

Обратим внимание! В Совете Европы рекомендуют, чтобы во всех странах Европейского Союза показатель охвата дошкольным образованием детей в возрасте от трех до шести лет составлял 96%, поскольку это звено образования может иметь почти мгновенное влияние на экономику страны

Поэтому, реформа образования коснется и дошкольного образования. Украина должна трансформировать свою систему дошкольного образования и привлечь больше дошкольников. В Украине же, по состоянию на май 2024 года, – 73,1 % детей дошкольного возраста посещают детские сады.

Первым шагом к изменениям является новый закон о дошкольном образовании. 6 июня Верховная Рада приняла новый Закон Украины "О дошкольном образовании", а 5 июля этого года его подписал президент. Закон вступит в силу с 7 июля 2025 года и сейчас идет подготовка по его имплементации.

Важно! В Украине сейчас насчитывается 8812 учреждений дошкольного образования с очной формой обучения. А также – 1677 заведений с заочной и 1209 со смешанной формами обучения.

Очень важно, чтобы были разные типы учреждений дошкольного образования, и только время покажет, какая модель является эффективной в различных ситуациях и условиях. Хочу подчеркнуть, что в законе содержатся только идеи, а как именно они будут реализованы в деталях, – определят рабочие группы, которые уже сейчас начинают работу. Однако стоит отметить, что идея альтернативных учреждений дошкольного образования возникла не спонтанно – такие заведения уже давно и успешно работают в разных странах,

– отмечает Смирнова.

Заместитель главы МОН назвала основные типы детсадов:

мобильный детский сад – это автобус или другое транспортное средство, оборудован всеми необходимыми материалами для работы с детьми. Он в разные населенные пункты приезжает по графику и останавливается там, где есть укрытие. Заместитель указывает, что такой тип детсада может быть хорошим решением для областей, в которых россияне разрушили много дошкольных учреждений; семейный (семейный) садик – расположен в частном пространстве (квартире и доме), адаптированном для предоставления образовательных услуг. В таком заведении несколько воспитателей, которые имеют соответствующие лицензии, обучают небольшие группы детей в домашней атмосфере; мини-садик до пяти детей – заведение подобное семейному саду; специальный детский сад для детей с особыми образовательными потребностями – в этом заведении дети от двух до семи или восьми лет с особыми образовательными потребностями, обусловленными физическими, психическими, интеллектуальными и/или сенсорными нарушениями, расстройствами поведения, могут получить дошкольное образование; дошкольный центр – это садик, который открывают при учреждении – библиотеке, министерстве или даже бизнес-организации. Там учатся небольшие группы детей; центр педагогического партнерства – эти учреждения дошкольного образования будут помогать родителям в воспитании детей, которые не посещают садик; центры развития ребенка – заведения, обеспечивающие получение дошкольного образования детьми по отдельным программам.

В Украине сейчас 110 полностью разрушенных дошкольных учреждений и более 1100 поврежденных.

Финское правительство подарило украинцам первый мобильный садик. Он будет работать в Херсонской области.

При поддержке UNICEF, уже началось пилотирование идей, заложенных в новом законе о дошкольном образовании. Сейчас в UNICEF определили приоритетные общины, где уже вскоре будут открываться пилотные учреждения.