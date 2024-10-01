Євроінтеграція вимагає ряду реформ в українському суспільстві. Вони стосуються змін в освіті, у тому числі дошкільній. Про трансформацію системи дошкільної освіти в інтерв’ю "Дзеркалу тижня" розповіла заступниця міністра освіти Євгенія Смірнова.

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Які зміни очікують на дошкільну освіту

Звернімо увагу! У Раді Європи рекомендують, щоб у всіх країнах Європейського Союзу показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від трьох до шести років становив 96%, оскільки ця ланка освіти може мати майже миттєвий вплив на економіку країни

Відтак, реформа освіти торкнеться і дошкілля. Україна має трансформувати свою систему дошкільної освіти і залучити більше дошкільнят. В Україні ж, станом на травень 2024 року, – 73,1 % дітей дошкільного віку відвідують дитячі садочки.

Першим кроком до змін є новий закон про дошкільну освіту. 6 червня Верховна Рада ухвалила новий Закон України "Про дошкільну освіту", а 5 липня цього року його підписав президент. Закон набере чинності з 7 липня 2025 року і зараз триває підготовка з його імплементації.

Важливо! В Україні нині налічується 8812 закладів дошкільної освіти з очною формою навчання. А також – 1677 закладів із заочною та 1209 зі змішаною формами навчання.

Дуже важливо, щоб були різні типи закладів дошкільної освіти, й тільки час покаже, яка модель є ефективною в різних ситуаціях і умовах. Хочу наголосити, що в законі містяться лише ідеї, а як саме їх буде реалізовано в деталях, – визначать робочі групи, які вже зараз розпочинають роботу. Однак варто зазначити, що ідея альтернативних закладів дошкільної освіти виникла не спонтанно – такі заклади вже давно й успішно працюють у різних країнах,

– наголошує Смірнова.

Заступниця глави МОН назвала основні типи дитсадків:

мобільний дитячий садок – це автобус або інший транспортний засіб, обладнаний усіма необхідними матеріалами для роботи з дітьми. Він до різних населених пунктів приїздить за графіком та зупиняється там, де є укриття. Заступниця вказує, що такий тип дитсадка може бути гарним рішенням для областей, у яких росіяни зруйнували багато дошкільних закладів; сімейний (родинний) садок – розташований у приватному просторі (квартирі та будинку), адаптованому для надання освітніх послуг. У такому закладі кілька вихователів, які мають відповідні ліцензії, навчають невеликі групи дітей в домашній атмосфері; мінісадок до п’яти дітей – заклад подібний до родинного садка; спеціальний дитячий садок для дітей з особливими освітніми потребами – у цьому закладі діти від двох до семи або восьми років з особливими освітніми потребами, зумовленими фізичними, психічними, інтелектуальними та/або сенсорними порушеннями, розладами поведінки, можуть здобути дошкільну освіту; дошкільний осередок – це садочок, який відкривають при установі – бібліотеці, міністерстві чи навіть бізнес-організації. Там навчаються невеликі групи дітей; центр педагогічного партнерства – ці заклади дошкільної освіти допомагатимуть батькам у вихованні дітей, які не відвідують садка; центри розвитку дитини – заклади, що забезпечують здобуття дошкільної освіти дітьми за окремими програмами.

В Україні зараз 110 повністю зруйнованих дошкільних закладів і більш як 1100 пошкоджених.

Фінський уряд подарував українцям перший мобільний садок. Він працюватиме в Херсонській області.

За підтримки UNICEF, вже почалося пілотування ідей, закладених у новому законі про дошкільну освіту. Наразі в UNICEF визначили пріоритетні громади, де вже незабаром відкриватимуться пілотні заклади.