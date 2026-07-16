Андрей Бутенко – новый министр образования и науки Украины: что о нем известно

Сегодня, 16 июля, в Верховной Раде избрали нового премьер-министра Украины. Также был утвержден новый состав правительства.

Министром образования и науки Украины назначен Андрей Бутенко. 24 Канал рассказывает, что известно о новом главе ведомства образования.

Что известно об изменениях в МОН

16 июля Верховная Рада одобрила назначение Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.

Оксена Лисового на посту главы МОН сменил руководитель Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Андрей Бутенко.

Бутенко более четырех лет возглавлял НАЗЯВО, а в целом более 20 лет работает в сфере образования, пишет "Освитория".

Кто такой Андрей Бутенко

Андрей Бутенко – ученый, педагог и специалист в сфере обеспечения качества высшего образования. Он имеет степень кандидата исторических наук, является доцентом и долгое время работал в сфере педагогики и управления образованием.

Его профессиональный путь начинался не с руководящих должностей. В 1995 году он работал слесарем по ремонту автомобилей на Гребенковском ремонтно-транспортном предприятии. Позже выбрал сферу образования.

В 1999–2003 годах преподавал историю и правоведение в Вишневской общеобразовательной школе № 2 в Киевской области. Параллельно учился в аспирантуре Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова.

Бутенко получил два высших образования:

в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова по специальности "История и правоведение";

в Луганском государственном университете внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко по специальности "Правоведение".

В 2001–2004 годах учился в аспирантуре НПУ имени Драгоманова. Его научная степень – кандидат исторических наук.

Почти 16 лет Андрей Бутенко работал в Европейском университете. За это время он прошел путь от преподавателя до руководителя.

В 2014 году Бутенко проходил службу в Вооруженных силах Украины.

Работа в НАЗЯВО

В феврале 2019 года Андрея Бутенко назначили заместителем председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. В апреле 2022 года он возглавил агентство.

НАЗЯВО занимается аккредитацией образовательных программ, оценкой качества работы университетов и вопросами академической добросовестности.

За время руководства Бутенко агентство:

усовершенствовало процедуры аккредитации в соответствии с европейскими стандартами;

расширило международное сотрудничество;

усилило внимание к вопросам академического плагиата;

инициировало процедуры лишения научных степеней в случаях нарушения академической добросовестности;

усилило контроль за качеством подготовки аспирантов.

Общественная деятельность Бутенко

Бутенко также занимался общественными и правовыми инициативами. Он возглавлял Координационный совет молодых юристов Украины при Министерстве юстиции, входил в межведомственный совет по правовому просвещению населения, был соучредителем общественных организаций "Фонд "Эффективная демократия" и "Молодежный антикоррупционный комитет".

Кроме того, он организовывал образовательные проекты для студентов-юристов, Всеукраинский форум молодых юристов и конкурс "Молодой юрист года".

Что стремился изменить новый министр

Во время работы в НАЗЯВО Андрей Бутенко неоднократно говорил о ключевых вызовах для украинского образования. Одной из главных проблем он называл демографический кризис, который влияет на количество студентов и будущее университетской сети.

По его мнению, количество вузов и образовательных программ должно соответствовать реальным потребностям общества. В то же время украинские университеты должны быть конкурентоспособными на международном уровне.

Среди приоритетов Бутенко:

академическая добросовестность;

борьба с плагиатом;

интеграция украинского образования в европейское пространство;

студентоцентричный подход;

повышение качества образования вместо увеличения количества дипломов.

Он также подчеркнул, что университетское образование не является единственным путем для всех молодых людей. По его убеждению, государство должно в равной степени развивать высшее и профессиональное образование, а выбор между ними должен зависеть от способностей и планов человека.

Напомним, что Оксен Лисовой покидает пост министра образования и науки Украины.