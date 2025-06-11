Прямое включение из Антарктиды: учитель провел зажигательный урок географии в школе Киева

Обычные школьные уроки часто могут стать интересным квестом. Все зависит от креативности учителя и заинтересованности учеников.

Киевский учитель Андрей Уткин продемонстрировал это на примере. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение педагога в Тһгеԁѕ.

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Как учитель превратил урок в интересный квест

Учитель помог своим ученикам на уроке географии выйти на связь с Антарктидой. Третьеклассники об этом попросили сами. Поэтому учитель организовал прямое включение со станцией "Академик Вернадский".



Креативный урок географии / фото Андрея Уткина

Педагог говорит: урок получился действительно интересный. И добавил, что это второй раз он проводит урок в начальной школе, потому что преподает в старшей.

Мы исследовали различные метеоприборы и учились ими пользоваться. И так – я не мог не сделать прямое включение со станцией "Академик Вернадский" в Антарктиде, где мы наблюдали за реальными научными исследованиями на похожих приборах,

– отметил он.



Креативный урок географии / фото Андрея Уткина

И добавил, что дети были в восторге, а его день однозначно стал ярче. Также учитель признался, что обожает работать с детьми.

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Как реагируют украинцы

Украинцам понравился такой подход учителя к уроку. Они написали в комментариях:

Радуюсь тем, что у нас в Украине есть такие учебные заведения и такие учителя! Это и есть настоящее лучшее инвестирование с нашей стороны как родителей.

Почему в мое время не было таких преподавателей?

Нет, ну я с такими уроками и школу любила бы больше)))

Крутой.

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