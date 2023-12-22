11-классница установила рекорд Украины по знанию английского языка и получила грант

16-летняя Диана Бурдейна из Черновицкой области поразила страну своими знаниями. Она стала рекордсменкой в номинации "Самая младшая украинка, которая подтвердила владение английским языком на уровне С-1 Academic".

Глава Национального реестра рекордов Лана Ветрова отметила, девушка учится в 11 классе в городе Заставна. И рассказала, чем важен ее рекорд.

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11-классница установила рекорд Украины по знанию английского языка

Ветрова отметила, что такой уровень английского обычно получают 20 – 22-летние выпускники вузов, если успешно сдадут экзамен.

Ведь это академический уровень и пятый показатель по шкале CEFR – общеевропейской компетенции владения иностранным языком,

– отметили в Национальном реестре рекордов.

И добавили, что с таким уровнем знания школьница может уже распознавать скрытый смысл языка, использовать специфическую лексику, терминологию, делать синхронные профессиональные переводы, а также эффективно использовать английский язык в академических кругах и уверенно коммуникировать в научной среде.

Диана рассказала УП, что на иностранных языках интересоваться еще с детства. В школе начала изучать английский усиленно, а также – немецкий.

Где-то 4 года назад я дополнительно начала заниматься английским с репетитором, и считаю, что именно она помогла мне выйти на такой уровень, как у меня сейчас,

– говорит рекордсменка.

И добавляет, что экзамен сдала в Польше около года назад. То, что попало на рекорд, стало для нее неожиданностью.

Сертификат о рекорде мне должны были принести на урок английского в школе, но воздушная тревога все перебила. Поэтому мне вручили его позже, но тоже на уроке английского,

– говорит ученица.

Диане также вручили грант на безвозмездное обучение в частном университете на любом факультете по ее выбору. Она хочет поступать на юридический факультет или на международные отношения.

Останавливаться на достигнутом не планирует. При этом намерена помогать Украине.

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