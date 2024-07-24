Одному из украинских вузов аннулировали лицензию на обучение в аспирантуре
Источник:Министерство образования и науки Украины
Министерство образования и науки Украины сообщило об аннулировании лицензии на обучение в аспирантуре Классическому частному университету в Запорожье. Решение было принято из-за радикального превышения лицензионного объема.
В ведомстве также отметили, какая судьба ждет тех, кто учился в этом ЗВО в аспирантуре. Они получат шанс получать образование в другом вузе
Смотрите также Как поступающему на бакалавриат отследить первые статусы поданных заявлений
МОН аннулировало лицензию на обучение в аспирантуре вуза в Запорожье
Выявленные нарушения касаются:
- Лицензии МОН на третий (образовательно-научный) уровень высшего образования – нерегулируемые специальности. Классический приватный университет превысил этот объем за два последних учебных года на 3401 человека. Зато лицензионный объем заведения насчитывал 165 человек в год.
- Образовательно-научной программы "Право" на третьем уровне высшего образования с лицензированным объемом 25 человек в год. Университет превысил этот объем за два последних учебных года на 42 человека.
- Образовательно-научной программы "Правоохранительная деятельность" на третьем уровне высшего образования с лицензированным объемом 20 человек в год. Лицензионный объем превысили в 2022 году на 6 человек.
Нарушения обнаружили в рамках внеплановой проверки. Кроме аннулирования лицензий, по фактам вышеупомянутых нарушений открыли уголовные производства. МОН будет способствовать следствию.
МОН предоставит возможность аспирантам 2021, 2022 и 2023 учебных лет, которых зачислили без нарушения законодательства, в следующем году перевестись в другие вузы (у которых есть лицензия) для завершения своего обучения в аспирантуре,
– отметили в ведомстве.
И добавили: злоупотребления со стороны руководства ЗВО в Украине, которые обнаружили в Классическом приватном университете, являются неприемлемыми. Их не будут терпеть.
- Ранее мы информировали о том, что аспиранты, которых отчислили до 1 января 2024 года из-за завершения срока обучения без защиты диссертации, имеют возможность восстановиться для ее защиты. Однако это возможно только на контрактной форме обучения. Детали читайте по ссылке.