В ведомстве также отметили, какая судьба ждет тех, кто учился в этом ЗВО в аспирантуре. Они получат шанс получать образование в другом вузе

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МОН аннулировало лицензию на обучение в аспирантуре вуза в Запорожье

Выявленные нарушения касаются:

Лицензии МОН на третий (образовательно-научный) уровень высшего образования – нерегулируемые специальности. Классический приватный университет превысил этот объем за два последних учебных года на 3401 человека. Зато лицензионный объем заведения насчитывал 165 человек в год. Образовательно-научной программы "Право" на третьем уровне высшего образования с лицензированным объемом 25 человек в год. Университет превысил этот объем за два последних учебных года на 42 человека. Образовательно-научной программы "Правоохранительная деятельность" на третьем уровне высшего образования с лицензированным объемом 20 человек в год. Лицензионный объем превысили в 2022 году на 6 человек.

Нарушения обнаружили в рамках внеплановой проверки. Кроме аннулирования лицензий, по фактам вышеупомянутых нарушений открыли уголовные производства. МОН будет способствовать следствию.

МОН предоставит возможность аспирантам 2021, 2022 и 2023 учебных лет, которых зачислили без нарушения законодательства, в следующем году перевестись в другие вузы (у которых есть лицензия) для завершения своего обучения в аспирантуре,

– отметили в ведомстве.

И добавили: злоупотребления со стороны руководства ЗВО в Украине, которые обнаружили в Классическом приватном университете, являются неприемлемыми. Их не будут терпеть.