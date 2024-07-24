У відомстві також зазначили, яка доля чекає на тих, хто вчився у цьому ЗВО в аспірантурі. Вони отримають шанс здобувати освіту в іншому виші

Дивіться також Як вступнику на бакалаврат відстежити перші статуси поданих заяв

МОН анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі вишу у Запоріжжі

Виявлені порушення стосуються:

Ліцензії МОН на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти – нерегульовані спеціальності. Класичний приватний університет перевищив цей обсяг за два останні навчальні роки на 3401 особу. Натомість ліцензійний обсяг закладу налічував 165 осіб на рік. Освітньо-наукової програми "Право" на третьому рівні вищої освіти з ліцензованим обсягом 25 осіб на рік. Університет перевищив цей обсяг за два останні навчальні роки на 42 особи. Освітньо-наукової програми "Правоохоронна діяльність" на третьому рівні вищої освіти з ліцензованим обсягом 20 осіб на рік. Ліцензійний обсяг перевищили у 2022 році на 6 осіб.

Порушення виявили в межах позапланової перевірки. Крім анулювання ліцензій, за фактами вищезазначених порушень відкрили кримінальні провадження. МОН сприятиме слідству.

МОН надасть можливість аспірантам 2021, 2022 та 2023 навчальних років, яких зарахували без порушення законодавства, у наступному році перевестися до інших вишів (у яких є ліцензія) для завершення свого навчання в аспірантурі,

– наголосили у відомстві.

І додали: зловживання з боку керівництва ЗВО в Україні, які виявили у Класичному приватному університеті, є неприйнятними. Їх не толеруватимуть.