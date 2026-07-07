Россияне разрушили в Киеве более 80 учебных заведений
С начала мая до 6 июля россияне в результате атак разрушили в Киеве 85 учебных заведений. Всего с начала полномасштабной войны враг повредил в украинской столице 310 учебных заведений.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский. Среди пострадавших – учебные заведения различного уровня.
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Какие учебные заведения разрушили россияне
Речь идет о детских садах, школах, учреждениях внешкольного образования, училищах и профтехучилищах, колледжах, вузах, а также инклюзивно-ресурсном центре.
Только за первые 6 дней июля повреждения получили еще 30 учебных заведений,
– уточнил чиновник.
И добавил: несмотря на постоянные обстрелы, город оперативно устраняет последствия атак. В учебных заведениях проводят первоочередные аварийные работы, закрывают выбитые окна, восстанавливают поврежденные помещения и готовят их к безопасному продолжению образовательного процесса.
Мондриевский также отмечает, что враг продолжает целенаправленно разрушать мирную инфраструктуру столицы. Учебные заведения, детские сады, школы – места, где дети должны учиться, развиваться и чувствовать себя в безопасности.
По его словам, чиновники делают все, чтобы дети как можно скорее вернулись к безопасному обучению.
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Каковы последствия недавних атак?
- В ночь на 2 июня враг также подверг Киев массированному обстрелу. Тогда в трех районах столицы были повреждены, в частности, 11 учебных заведений.
- По предварительным данным, это были 5 детских садов, 4 школы, 1 профессионально-техническое училище и 1 колледж в Подольском, Соломенском и Святошинском районах.
- Россияне массово провели атаку на украинскую столицу и в ночь на 15 июня. Тогда разрушениям подверглись 9 учебных заведений в пяти районах: 4 детских сада и 5 школ и лицеев. Тогда были повреждены окна, двери, фасады, входные группы, в отдельных учреждениях – актовые залы и стеклянное покрытие.
- А в ночь на 6 июля в результате взрывной волны пострадали корпуса КНУ имени Тараса Шевченко на ВДНХ: выбито стекло в окнах и дверях одного из учебных корпусов, повреждено общежитие,