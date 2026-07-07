Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский. Среди пострадавших – учебные заведения различного уровня.

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Какие учебные заведения разрушили россияне

Речь идет о детских садах, школах, учреждениях внешкольного образования, училищах и профтехучилищах, колледжах, вузах, а также инклюзивно-ресурсном центре.

Только за первые 6 дней июля повреждения получили еще 30 учебных заведений,

– уточнил чиновник.

И добавил: несмотря на постоянные обстрелы, город оперативно устраняет последствия атак. В учебных заведениях проводят первоочередные аварийные работы, закрывают выбитые окна, восстанавливают поврежденные помещения и готовят их к безопасному продолжению образовательного процесса.

Мондриевский также отмечает, что враг продолжает целенаправленно разрушать мирную инфраструктуру столицы. Учебные заведения, детские сады, школы – места, где дети должны учиться, развиваться и чувствовать себя в безопасности.

По его словам, чиновники делают все, чтобы дети как можно скорее вернулись к безопасному обучению.

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Каковы последствия недавних атак?