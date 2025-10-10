Укр Рус
"Бедные дети": учитель растрогал фотографией учеников в школе Киева
10 октября, 14:28
"Бедные дети": учитель растрогал фотографией учеников в школе Киева

Мария Волошин
Основні тези
  • После ночной атаки на Киев ученики пришли на уроки уставшими, а отдельные учителя позволили им поспать.
  • Учитель Алексей Драга отметил, что на его урок пришло только двое учеников, поскольку остальные не появилась после тяжелой ночи.

Этой ночью россияне в очередной раз атаковали украинские города и села. В частности, обстреляли Киев.

В результате атаки врага столица Украины столкнулась с проблемами электроснабжения и тому подобное. Об этом информирует 24 Канал.

Как дети приходят в себя после атаки на Киев?

Нардеп Роман Грищук обнародовал пост в сети Х, демонстрируя, как выглядит первый урок в одной из школ Киева.

Дети наверстывают сон после ночной атаки. Учитель не мешает, 
– написал он.

Учитель, который сделал это фото, Алексей Драга отметил, что в школу после ночной атаки на столицу пришло на его урок только двое учеников.


Ученики в Киеве после ночной тревоги / скриншот поста Драги

Первый урок после тяжелой ночи. Лучше пусть поспят те 45 минут. Остальные дети просто не приехали, 
– сообщил педагог.

Интересно! Популярный учитель физики и информатики из Киева Руслан Цыганков ранее также позволял своим ученикам поспать на первом уроке после ночной воздушной тревоги и атаки врага на столицу.

Учитель при этом объяснил, что работает в частной школе, которая имеет генератор, интернет, воду и укрытие.

Родителям надо было идти на работу, поэтому лучше, чтобы дети были в школе, чем дома, 
– уточнил педагог.

И добавил, что в начале учебного года обсуждал с родителями такие ситуации.

Что думают украинцы?

Украинцы в комментариях так отреагировали на увиденное:

  • Тем временем Кривой Рог, в 8.05 уже учитель пишет, чего и где ребенок, опоздал на 5 минут. Потому что отбой был почти в 7.30, надо было лететь, чтобы не опоздать. Первый класс.
  • Боже бедные дети!
  • Я не пустила сегодня в школу. Отдых важнее.
  • Можно было сделать выходной для детей, это издевательство
  • Люди, которые пишут здесь "лучше бы отменили занятия". Круто, если вы дома и можете быть с детьми, но не у всех так и лучше чтоб ребенок был в школе где есть укрытие и взрослые, а не сам дома. ПОТОМУ ЧТО В СТРАНЕ ВОЙНА.
  • Мой спит. В школе – ни воды, ни света, ни отопления. Кто может уснуть в 5 утра, и поехать потом на уроки? И что ребенок сможет взять полезного из тех уроков, если ребенок просто падает?
  • Я тоже своим ученикам дала время поспать.