"Бідні діти": учитель зворушив світлиною учнів у школі Києва
- Після нічної атаки на Київ учні прийшли на уроки втомленими, а окремі вчителі дозволили їм поспати.
- Учитель Олексій Драга зазначив, що на його урок прийшло лише двоє учнів, оскільки решта не з'явилася після важкої ночі.
Цієї ночі росіяни вкотре атакували українські міста і села. Зокрема, обстріляли Київ.
Внаслідок атаки ворога столиця України стикнулася із проблемами електропостачання тощо. Про це інформує 24 Канал.
Як діти оговтуються після атаки на Київ?
Нардеп Роман Грищук оприлюднив пост у мережі Х, демонструючи, який вигляд має перший урок в одній зі шкіл Києва.
Діти надолужують сон після нічної атаки. Вчитель не заважає,
– написав він.
Учитель, який зробив це фото, Олексій Драга зазначив, що до школи після нічної атаки на столицю прийшло на його урок лише двоє учнів.
Учні у Києві після нічної тривоги / скриншот поста Драги
Перший урок після важкої ночі. Краще хай посплять тих 45 хвилин. Решта дітей просто не приїхала,
– повідомив педагог.
Цікаво! Популярний учитель фізики та інформатики з Києва Руслан Циганков раніше також дозволяв своїм учням поспати на першому уроці після нічної повітряної тривоги та атаки ворога на столицю.
Учитель при цьому пояснив, що працює у приватній школі, яка має генератор, інтернет, воду й укриття.
Батькам треба було йти на роботу, тому краще, щоб діти були в школі, ніж вдома,
– уточнив педагог.
І додав, що на початку навчального року обговорював з батьками такі ситуації.
Що думають українці?
Українці у коментарях так відреагували на побачене:
- Тим часом Кривий Ріг, о 8.05 вже вчитель пише, чого і де дитина, запізнився на 5 хвилин. Бо відбій був майже о 7.30, треба було летіти, щоб не запізнитись. Перший клас.
- Боже бідні діти!
- Я не пустила сьогодні в школу. Відпочинок важливіший.
- Можна було зробити вихідний для дітей, це знущання
- Люди, які пишуть тут "краще б скасували заняття". Круто, якщо ви вдома і можете бути з дітьми, але не у всіх так і краще щоб дитина була в школі де є укриття і дорослі, а не сама вдома. ТОМУ ЩО В КРАЇНІ ВІЙНА.
- Мій спить. В школі – ні води, ні світла, ні опалення. Хто може заснути о 5 ранку, і поїхати потім на уроки? І що дитина зможе взяти корисного з тих уроків, якщо дитина просто падає?
- Я теж своїм учням дала час поспати.