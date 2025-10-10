Укр Рус
Освіта Освіта в Україні "Бідні діти": учитель зворушив світлиною учнів у школі Києва
10 жовтня, 14:28
"Бідні діти": учитель зворушив світлиною учнів у школі Києва

Марія Волошин
Основні тези
  • Після нічної атаки на Київ учні прийшли на уроки втомленими, а окремі вчителі дозволили їм поспати.
  • Учитель Олексій Драга зазначив, що на його урок прийшло лише двоє учнів, оскільки решта не з'явилася після важкої ночі.

Цієї ночі росіяни вкотре атакували українські міста і села. Зокрема, обстріляли Київ.

Внаслідок атаки ворога столиця України стикнулася із проблемами електропостачання тощо. Про це інформує 24 Канал

Як діти оговтуються після атаки на Київ?

Нардеп Роман Грищук оприлюднив пост у мережі Х, демонструючи, який вигляд має перший урок в одній зі шкіл Києва. 

Діти надолужують сон після нічної атаки. Вчитель не заважає, 
– написав він.

Учитель, який зробив це фото, Олексій Драга зазначив, що до школи після нічної атаки на столицю прийшло на його урок лише двоє учнів. 


Учні у Києві після нічної тривоги / скриншот поста Драги

Перший урок після важкої ночі. Краще хай посплять тих 45 хвилин. Решта дітей просто не приїхала, 
– повідомив педагог.

Цікаво! Популярний учитель фізики та інформатики з Києва Руслан Циганков раніше також дозволяв своїм учням поспати на першому уроці після нічної повітряної тривоги та атаки ворога на столицю. 

Учитель при цьому пояснив, що працює у приватній школі, яка має генератор, інтернет, воду й укриття. 

Батькам треба було йти на роботу, тому краще, щоб діти були в школі, ніж вдома, 
– уточнив педагог.

І додав, що на початку навчального року обговорював з батьками такі ситуації.

Що думають українці? 

Українці у коментарях так відреагували на побачене:

  • Тим часом Кривий Ріг, о 8.05 вже вчитель пише, чого і де дитина, запізнився на 5 хвилин. Бо відбій був майже о 7.30, треба було летіти,  щоб не запізнитись. Перший клас.
  • Боже бідні діти!
  • Я не пустила сьогодні в школу. Відпочинок важливіший.
  • Можна було зробити вихідний для дітей, це знущання
  • Люди, які пишуть тут "краще б скасували заняття". Круто, якщо ви вдома і можете бути з дітьми, але не у всіх так і краще щоб дитина була в школі де є укриття і дорослі, а не сама вдома. ТОМУ ЩО В КРАЇНІ ВІЙНА.
  • Мій спить. В школі – ні води, ні світла, ні опалення. Хто може заснути о 5 ранку, і поїхати потім на уроки? І що дитина зможе взяти корисного з тих уроків, якщо дитина просто падає?
  • Я теж своїм учням дала час поспати.