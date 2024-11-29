Научные учреждения и вузы будут аттестовать по обновленной методике

Более 370 научных учреждений и 130 высших учебных заведений в Украине смогут пройти государственную аттестацию по обновленной методике в течение 2024/2025 годов. Это должно создать новые возможности для развития науки и университетов.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В МОН считают, что это позволит оценить эффективность деятельности учреждений и обеспечить дополнительное финансирование для лучших учреждений, усиливая их способность на международном уровне.

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Что предусматривает такая аттестация

Новую методику разработали с участием украинских ученых и международных экспертов из Великобритании, Германии и Польши.

Впервые в Украине аттестация будет предусматривать экспертную оценку влияния на науку, обороноспособность, экономику и общество.

Во время аттестации будут учитывать как количественные, так и качественные показатели.

Оценивать будут 2000 украинских и 300 иностранных экспертов, что позволит получить всестороннюю и справедливую оценку.

Методика прошла широкое общественное обсуждение и получила согласование каждого из 28-ми государственных органов, имеющих в своем составе научные учреждения, в частности национальной и отраслевых академий наук.

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Составляющие аттестационной оценки

Согласно новой методике аттестационная оценка научного учреждения отныне будет состоять из двух основных компонентов:

Классификационная оценка (количественная) – определяется автоматизировано в системе URIS (Национальная электронная научно-информационная система) на основании данных и оценки: кадрового потенциала; качественной публикационной активности; эффективности привлечения внешних ресурсов на исследования; экспертной деятельности; материально-технической базы и тому подобное.

Экспертная оценка (качественная) – оценка влияния деятельности учреждения на развитие передовой науки, обороноспособность, развитие экономики и общества Украины и тому подобное. Оценивать научное учреждение по этим критериям будут три эксперта: два украинских и один иностранный. В пул экспертов вошли 2000 украинских и более 300 иностранных специалистов.

Новая методика основывается на принципах настоящей конкуренции. Она инкорпорирует количественные и, что очень важно, качественные показатели. Никогда раньше в Украине для аттестации научной деятельности учреждений не предусматривалось привлечение независимых экспертов, в частности иностранных, для оценки влияния на научную, общественную и экономическую составляющие на уровне страны,

– отметила Ольга Полоцкая, исполнительный директор Национального фонда исследований Украины, кандидат филологических наук, член рабочей группы по разработке методики.

В зависимости от результатов аттестации в пределах одной отрасли выделят несколько групп научных учреждений и высших учебных заведений: от тех, кто набрал максимальный результат, до тех, кто обоснованно не прошел аттестацию.

Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра, член рабочей группы по подготовке методики, добавляет, что новая методика решает две основополагающие проблемы:

Во-первых, учреждения по результатам оценивания рейтингуются, то есть сравниваются между собой, тогда как раньше достаточным было набрать определенный "проходной балл", и все, кто правдами и неправдами этот балл набирал, автоматически считались успешными.

Во-вторых, рейтингование будет не всех учреждений, а в пределах каждого из направлений исследований, что решает вопрос, как сравнить между собой достижения физиков, биологов и искусствоведов. Нынешняя оценка расставит по соответствующим местам физиков между физиками, а искусствоведов между искусствоведами, и в каждой отрасли станут очевидными лидеры и аутсайдеры, отмечает эксперт.

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Какие результаты ожидают

Ольга Полоцкая отмечает: методика содержит в себе четкие сигналы того, что именно является приоритетным и ожидаемым для научной отрасли Украины. Например, если учреждение имеет подтвержденный опыт получения национальной или международной грантовой поддержки, это свидетельствует о ее институциональной способности и наличии лидерского потенциала. Такие учреждения, очевидно, заслуживают поддержки государства.

В МОН отмечают, что новая методика позволит определить мощные научные учреждения, для которых увеличат государственное финансирование и возможности для развития. Также предусмотрят возможность получения дополнительного финансирования от международных партнеров на усиление их исследовательской инфраструктуры, изменения юридической формы с бюджетной на публичную, введение гибкой системы оплаты труда исследователей и другие вещи, которые должны усилить научные институты.

Учреждения, которые не пройдут аттестацию, в случае соответствующего решения их учредителей, могут быть реорганизованы – присоединиться к более способным и сильным институтам, но принципиально с сохранением исследователей, финансирования, имущества и, если нужно, даже структурного подразделения.