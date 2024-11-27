По состоянию на ноябрь 2024 года в более 1 тысячи школ работают инспекторы этой службы. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Как в школах работают офицеры образовательной безопасности

Присоединение школ к программе добровольное. Решение присоединиться принимают учредители школ, а их перечень согласовывают МОН и МВД. В 2024/2025 учебном году максимальное количество школ, которые могут присоединиться, – 2000, в 2025 – 2026 – 3000. Присоединиться смогут те школы, в которых учится более 200 учеников в очной или смешанной форме.

В МОН при этом ответили на основные вопросы о работе инспекторов образовательной безопасности и пропускных пунктах.

Какими способами будут усиливать безопасность в школах?

инспекторы службы образовательной безопасности (один инспектор закреплен за одной школой);

пропускной режим, чтобы уберечь школьников от посторонних людей или от опасных предметов;

безопасность дорожного движения, например, освещение пешеходных переходов вокруг школы;

обустройство школ видеонаблюдением, альтернативными источниками электроэнергии и т.д;

другие меры, которые усилят безопасность учеников: недопущение продажи алкоголя и табака несовершеннолетним на прилегающей к школе территории, усиление пожарной безопасности, обустройство укрытий и тому подобное.

Привлекали ли родителей к этому решению? Общаются ли инспекторы СОБ с родителями?

В начале 2024 года МВД Украины провело опрос, в котором приняли участие более 350 тысяч родителей. 70% из них поддержали идею присутствия в школах инспекторов службы образовательной безопасности в школах. Более половины опрошенных высказалась за физическое присутствие в школе работника полиции.

Инспекторы СОБ соответственно проводят встречи с родителями учеников: это часть их должностных обязанностей. С начала 2024/2025 учебного года в школах, где уже работает Служба образовательной безопасности, инспекторы провели более 2000 встреч с родителями.

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Какую подготовку проходят офицеры СОБ? О чем они общаются с учениками?

Каждый из офицеров СОБ – это специалист или специалистка по вопросам безопасности, квалифицированный полицейский с опытом и знаниями, которыми он или она делится с ученичеством. Каждый полицейский, который хочет работать инспектором СОБ, проходит тщательный отбор и обучение в учреждениях высшего образования МВД, во время которого углубляет знания по возрастной психологии, методов эффективной коммуникации и разрешения конфликтов мирным путем, принципов инклюзивного образования, безбарьерности, оказания домедицинской помощи и тому подобное.

С начала учебного года инспекторы СОБ вместе с работниками ГСЧС провели более 5000 занятий для отработки алгоритмов действий в случае воздушных тревог и других чрезвычайных ситуаций. Также они организовали более 43000 занятий по безопасности по правилам дорожного движения, кибербезопасности, предотвращения буллинга.

Кроме этого, инспекторы СОБ налаживают сотрудничество с учениками и учителями, формируют культуру безопасности, а также помогают детям избегать опасного поведения и объясняют, почему важно не приносить в школу запрещенные предметы.

Как регулируют деятельность офицеров безопасности и где почитать об их полномочиях? Привлекали ли МОН к разработке программы?

Так, для разработки программы создали профильную рабочую группу, в состав которой вошли представители МОН. Полномочия офицеров СОБ четко регламентированы и не предусматривают вмешательства во внутренние процессы учебных заведений. Перечень полномочий офицеров безопасности есть в свободном доступе по ссылке.

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Как будет работать пропускной режим? Не помешают ли металлоискатели и рамки эвакуации детей в случае опасности?

Ручные и арочные металлодетекторы нужны для того, чтобы снизить риски проноса на территорию школы опасных предметов и устройств. Офицер СОБ не только координирует пропускной режим, но и отвечает за безопасную эвакуацию учащихся в случае опасности. В случае установки арочных металлодетекторов нужно учитывать правила пожарной безопасности, а также не загораживать эвакуационные пути (стационарный арочный металлодетектор обычно устанавливают на расстоянии от входа-выхода). Чтобы избежать очередей у металлодетекторов, их количество должно давать возможность всем ученикам пройти рамки не более чем за 30 минут.

Как будет финансироваться программа?

Расходы на оплату труда офицеров СОБ покрывают из бюджета Национальной полиции Украины и ни в коем случае не за счет родительских взносов.

Как стать офицером СОБ?

Учебные заведения заинтересованы в работе офицеров СОБ. Граждане, желающих принять участие в отборе, могут следить за информацией о новом наборе на сайте Национальной полиции в разделе "Вакансии".