Станом на листопад 2024 року в понад 1 тисячі шкіл працюють інспектори цієї служби. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Як у школах працюють офіцери освітньої безпеки

Долучення шкіл до програми добровільне. Рішення приєднатися ухвалюють засновники шкіл, а їхній перелік погоджують МОН і МВС. У 2024/2025 навчальному році максимальна кількість шкіл, які можуть долучитися, – 2000, у 2025 – 2026 – 3000. Приєднатися зможуть ті школи, у яких навчається понад 200 учнів в очній або змішаній формі.

У МОН при цьому відповіли на основні запитання про роботу інспекторів освітньої безпеки та пропускні пункти.

Якими способами посилюватимуть безпеку в школах?

інспектори служби освітньої безпеки (один інспектор закріплений за однією школою);

пропускний режим, щоб уберегти школярів від сторонніх людей чи від небезпечних предметів;

безпека дорожнього руху, наприклад, освітлення пішохідних переходів навколо школи;

облаштування шкіл відеоспостереженням, альтернативними джерелами електроенергії тощо;

інші заходи, які посилять безпеку учнів: недопущення продажу алкоголю і тютюну неповнолітнім на прилеглій до школи території, посилення пожежної безпеки, облаштування укриттів тощо.

Чи залучали батьків до цього рішення? Чи спілкуються інспектори СОБ з батьками?

На початку 2024 року МВС України провело опитування, у якому взяли участь понад 350 тисяч батьків. 70% з них підтримали ідею присутності в школах інспекторів служби освітньої безпеки в школах. Більш як половина опитаних висловилася за фізичну присутність у школі працівника поліції.

Інспектори СОБ відповідно проводять зустрічі з батьками учнів: це частина їхніх посадових обов'язків. Від початку 2024/2025 навчального року в школах, де вже працює Служба освітньої безпеки, інспектори провели понад 2000 зустрічей із батьками.

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Яку підготовку проходять офіцери СОБ? Про що вони спілкуються з учнівством?

Кожен з офіцерів СОБ – це фахівець або фахівчиня з питань безпеки, кваліфікований поліцейський з досвідом і знаннями, якими він чи вона ділиться з учнівством. Кожен поліцейський, який хоче працювати інспектором СОБ, проходить ретельний відбір та навчання в закладах вищої освіти МВС, під час якого поглиблює знання з вікової психології, методів ефективної комунікації та розв'язання конфліктів мирним шляхом, принципів інклюзивної освіти, безбар’єрності, надання домедичної допомоги тощо.

З початку навчального року інспектори СОБ разом із працівниками ДСНС провели понад 5000 занять для відпрацювання алгоритмів дій у разі повітряних тривог та інших надзвичайних ситуацій. Також вони організували понад 43000 безпекових занять із правил дорожнього руху, кібербезпеки, запобігання булінгу.

Окрім цього, інспектори СОБ налагоджують співпрацю з учнями та вчителями, формують культуру безпеки, а також допомагають дітям уникати небезпечної поведінки та пояснюють, чому важливо не приносити до школи заборонені предмети.

Як регулюють діяльність офіцерів безпеки та де почитати про їхні повноваження? Чи залучали МОН до розроблення програми?

Так, для розроблення програми створили профільну робочу групу, до складу якої увійшли представники МОН. Повноваження офіцерів СОБ чітко регламентовані й не передбачають втручання у внутрішні процеси закладів освіти. Перелік повноважень офіцерів безпеки є у вільному доступі за посиланням.

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Як працюватиме пропускний режим? Чи не завадять металошукачі та рамки евакуації дітей у разі небезпеки?

Ручні та арочні металодетектори потрібні для того, щоби знизити ризики пронесення на територію школи небезпечних предметів та пристроїв. Офіцер СОБ не лише координує пропускний режим, а й відповідає за безпечну евакуацію учнів у разі небезпеки. У разі встановлення арочних металодетекторів потрібно враховувати правила пожежної безпеки, а також не загороджувати евакуаційні шляхи (стаціонарний арочний металодетектор зазвичай встановлюють на відстані від входу-виходу). Щоб уникнути черг біля металодетекторів, їхня кількість повинна давати можливість всім учням пройти рамки не більше ніж за 30 хвилин.

Як фінансуватиметься програма?

Витрати на оплату праці офіцерів СОБ покривають з бюджету Національної поліції України і в жодному випадку не за кошти батьківських внесків.

Як стати офіцером СОБ?

Заклади освіти зацікавлені в роботі офіцерів СОБ. Громадяни, які бажають узяти участь у відборі, можуть стежити за інформацією щодо нового набору на сайті Національної поліції у розділі "Вакансії".