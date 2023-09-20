Учителям изменили срок подачи заявлений об аттестации

Педагогам, которые будут проходить очередную или внеочередную аттестацию, изменили срок подачи заявлений. Учителя должны обратиться в аттестационную комиссию до 20 декабря.

Такой срок подачи заявлений нормирован новым Положением об аттестации. Документ вступил в силу 1 сентября 2023 года.

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Педагоги изменили срок подачи заявлений об аттестации

Для проведения как очередной, так и внеочередной аттестации учитель должен до 20 декабря подать в аттестационную комиссию заявление по форме, приведенной в приложения к новому Положению.

После этого в течение 5 рабочих дней со дня обнародования списков соответствующих учителей педагог должен подать в аттестационную комиссию документы, свидетельствующие о его педагогическом мастерстве и профессиональных достижениях.

Так, увеличение срока подачи заявлений до 20 декабря, вместо его подачи до 10 октября, расширит возможности для реализации прав педагогов.

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