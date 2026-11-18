Красный цвет может быть ярким, как лепесток мака, темным, как спелая вишня, или насыщенным, как раскаленный уголь. Украинцы замечали эти различия и давали каждому оттенку свое название – "багряный", "пунсовый", "калиновый", "жаристый", "цинобровый".

Часть из них нам хорошо знакома, а некоторые почти полностью вытеснены современными заимствованиями, и поэтому, встречая их в литературе, мы не понимаем, о чем идет речь. Рассказываем об оттенках красного, опираясь на объяснения Оксаны Дзивак.

Как украинцы называли оттенки красного?

В этом году модницы выбирают бургунди, марсалу и другие сложные оттенки красного, а дизайнеры внимательно следят за цветом года, который объявляет Институт цвета Pantone. У каждого цвета есть свое название, а иногда и целая история его происхождения.

Но украинцы и раньше умели различать десятки оттенков и подбирать для них точные названия. Одни сравнивали их с ягодами и цветами, другие – с драгоценными камнями, раскаленным углем, тканями и красителями. В нашем языке есть "багряный", "жаристый", "кармазиновый", "кумачевый", "цинобровый" и немало других колоритных слов. Некоторые из них и сегодня встречаются в литературе, другие почти исчезли из повседневной речи.

Мы собрали названия красных оттенков в алфавитном порядке, выяснили, какой цвет они обозначают и откуда происходят.

Старинные названия красных оттенков / Инфографика Михаила Лашкевича, Лицей 54

Ализариновый – глубокий красный с холодным малиновым или пурпурным оттенком. Название происходит от ализарина – красителя, который изначально добывали из корней марены красящей. Его использовали для окрашивания тканей, а впоследствии – в производстве красок.

Амарантовый – близкий к пурпурному или темно-малиновому, от названия растения амаранта или дерева с красной древесиной.

Багряный – густой, насыщенный темно-красный цвет, иногда с пурпурным оттенком. Такой цвет бывает у осенней листвы или у неба во время заката. Слово имеет давнюю историю и часто встречается в украинской поэзии и прозе.

Багровый – густо-красный с легким синеватым оттенком.

Багрянистый – красный с фиолетовым оттенком.

Вишневый – темный, глубокий красный, похожий на цвет спелой вишни. Часто имеет бордовый или коричневатый оттенок. Название происходит от ягоды и помогает легко представить этот цвет. А еще различают оттенки: темно-вишневый, цвета пьяной вишни, цвета гнилой вишни.

Гранатовый – цвета ягод спелого граната.

Жаристый – яркий, огненно-красный, похожий на цвет раскаленного угля. В самом названии легко узнать слово "жар". Так можно описать красные угли в костре или предмет, имеющий насыщенный теплый оттенок.

Калиновый – насыщенный красный, как спелые ягоды калины. Название связано с растением, которое занимает особое место в украинской культуре, песнях и фольклоре.

Кармазиновый – темно-красный, насыщенный, с малиновым или багряным оттенком. Название происходит от кармазина – дорогой ткани, которую окрашивали в красный цвет. Это слово встречается в исторических описаниях одежды и художественной литературе. Например, в романе Пантелеймона Кулиша "Черная рада" оно связано с одеждой зажиточных казаков.

Карминовый / карминный – насыщенный красный с легким малиновым или холодноватым оттенком. Название происходит от кармина – природного красного красителя, который получали из кошенили. Его использовали для окрашивания тканей, в косметике и живописи. В поэзии Владимира Сосюры встречается образ "даль карминная".

Киноварный – цвет, который получают с добавлением сернистой ртути.

Коралловый – теплый красный с розовым или оранжевым оттенком, похожий на цвет морских кораллов. Он мягче пунсового и не такой темный, как багряный.

Крицевый – цвет крицы, раскаленного металла – красно-пепельный.

Кумачевый – ярко-красный, интенсивный цвет, напоминающий традиционную ткань – кумач. Из нее шили рубашки, украшали одежду, изготавливали ленты и другие элементы наряда. Это слово часто встречается в описаниях народного быта и одежды. Например, Олесь Гончар использовал его в описании кумачевого значка.

Маковый – яркий, выразительный красный, как лепестки полевого мака. Это теплый и чистый оттенок, который легко узнать среди других красных цветов.

Малиновый – красный с заметным розовым или пурпурным оттенком, как спелая малина. В зависимости от насыщенности он может быть светлым и нежным или глубоким и ярким.

Маруновый – темный красный с коричневым или винным оттенком. Название происходит от французского marron – "каштан". По цвету напоминает темную каштановую кожуру. В современных палитрах его часто сравнивают с бургунди.

Пломенистый / полум'янистый / полум'яный – цвет огня, который ярко переливается.

Пунсовый – чистый, насыщенный, ярко-красный цвет. Его можно сравнить с цветом спелого мака или яркой красной ткани. Слово имеет давнюю традицию в украинском языке и встречается в художественных текстах.

Рубиновый – насыщенный красный, похожий на драгоценный камень рубин. Он может иметь легкий малиновый или пурпурный оттенок и напоминает глубокий блеск драгоценности.

Терракотовый – теплый красно-коричневый с рыжеватым или кирпичным оттенком. Название происходит от итальянского terra cotta – "обжигаемая глина". Такой цвет имеют глиняная посуда, черепица и необработанный кирпич.

Червленый / черленый – старинное поэтическое название густого, яркого красного цвета. Слово родственно названию красного красителя – червца, который изготавливали из насекомых. Его можно встретить в древних текстах, исторических описаниях и художественной литературе.

Как различить оттенки красного: смотрите видео

Обратите внимание! В украинском языке есть слово "красный", но оно не означает красный цвет. Его употребляют в значении "красивый", "замечательный", "привлекательный".

Цинобровый – яркий красный с заметным оранжевым оттенком. Название происходит от цинобры – минерала насыщенного красного цвета, который издавна использовали в качестве пигмента в живописи.

Шарлатовый / шарлаховый – ярко-красный с фиолетовым оттенком, или устаревшее название пурпура, краски, которую изготавливали из моллюска.

Юхтовый – приглушенный красно-коричневый оттенок, который связывают с цветом юхты – разновидности мягкой и прочной кожи. Ее использовали для изготовления обуви, одежды и различных предметов быта. В то же время "юхтовый" как устоявшееся название цвета следует употреблять осторожно: это скорее описательное обозначение оттенка материала.

О названиях красных оттенков и их происхождении: слушайте внимательно

И это лишь часть названий, которыми украинцы обозначали оттенки красного. На самом деле их гораздо больше, и у каждого есть свои особенности: одни передают насыщенность и глубину цвета, другие указывают на теплый или холодный подтон, а некоторые рассказывают о предмете, растении, ткани или красителе, от которых происходит название. Сегодня их знают разве что исследователи-лингвисты, художники или люди искусства и творчества.

Какие оттенки красного существуют у украинцев / Скриншот статьи "О системе названий цветов в современном украинском литературном языке"

Как названия цветов хранят историю?

Интересно, что за многими названиями оттенков стоят вполне конкретные вещи из жизни наших предков. Кармазиновый и кумачевый напоминают о тканях, которые красили в красные тона. Карминовый и ализариновый связаны с красителями, цинобровый – с минеральным пигментом, а терракотовый – с глиной, которую обжигали для изготовления посуды и строительных материалов.

Ягоды, цветки и растения также подсказывали названия цветов. Отсюда малиновый, вишневый, гранатовый, маковый и калиновый. А "жаристый" передавал цвет раскаленного угля, "багряный" напоминал о густой красной краске, а "рубиновый" – о драгоценном камне.

Таким образом, украинский язык обладает собственной богатой палитрой оттенков красного. И хотя сегодня мы охотно используем модные названия вроде "бургунди" и "марсала", стоит вспомнить и слова, которыми пользовались предыдущие поколения. Они помогают точнее описывать цвета и в то же время открывают интересные страницы истории украинского языка и быта.