Что такое "бальон": где и на что так говорят в Украине

Язык не может существовать без заимствований. Какие-то слова становятся частью языка и широко известны, а некоторые – лишь на определенной территории, границе столкновения языков и культур и становятся частью диалектного словаря.

Что означает слово "бальон" и где его говорят, рассказываем со ссылкой на "Словопедию".

Что означает интересное слово "бальон"?

В разговоре можно услышать слово "бальон", особенно, если ваш собеседник с Запада Украины. Слово звучит весело и немного загадочно. Это западноукраинское диалектное слово, которое имеет несколько значений – и все они связаны с круглыми вещами или движением.

"Бальон" пришло к нам из французского ballon – "шар, мяч". Через польскую и австрийскую традицию оно попало в галицкую языковую среду и прижилось в просторечии.

А вот значений слова можно встретить несколько:

"Играть в бальон" – то есть играть в футбол или другие игры с мячом. Воздушный шарик: "Ребенку купили бальон" – шарик на праздник.

"Ребенку купили бальон" – шарик на праздник. Трамвай: во львовском сленге ХХ века "сесть на бальон" означало поехать на трамвае: "Даю тобі слово, що я до цепа ані слова не сказала. Я го залишила на лавці в Стрийськім парку, сіла на бальон і подула додому. Тільки він мене й бачив" (Тарнавский Зиновий).

"Бальон" часто употреблялся в шуточных или бытовых ситуациях. Существуют выражения:

"сделать бальон" – убежать;

"бальона сделать" – высмеять кого-то, насмехаться: "Сделала из него бальона".

Это слово стало примером того, как заимствования сохраняют свою образность и приобретают новые значения в разных регионах.

Итак, "бальон" – это не просто мяч или шарик, а целый кусочек языковой истории, который показывает, как иностранное слово может стать частью локальной культуры и даже превратиться в колоритный галицкий диалект.

Как говорят на галицком диалекте?

Галицкий диалект – это часть юго-западного наречия украинского языка, распространенного на территории современной Львовщины, Ивано-Франковщины, Тернопольщины.

Он сформировался под влиянием местных говоров и многочисленных заимствований из польского, немецкого, а также других европейских языков.

Во Львове даже сформировалась отдельная форма – львовская гвара, своеобразная городская болтовня, которая существовала от средневековья до времен Австро-Венгрии.

Недавно в соцсети появился тренд "На Галичине не говорят.." Он предлагает ознакомиться с тем, как не говорят и говорят на Галичине. Часто – в юмористическом духе.

24 Канал собрал интересные высказывания, которые демонстрируют богатство галицкого говора и украинского языка: "Якийсь вар'ят", "Француватий", "Я сі згаїла" и другие.