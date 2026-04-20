В частности, русские, поэтому многие слова из нашего языка могут стать для них камнем преткновения. NV назвал 10 таких слов.
Смотрите также "Процент очень низкий": много ли лиц подтверждают свободное владение украинским
Какие слова и почему не могут произнести россияне?
Часто сложными для тех, кто изучает украинский, является произношение звука "г", освоение сложных согласных соединений в речи и мягкость звуков.
Россиянам, в частности, трудно произносить часть украинских слов, ведь наш язык имеет мягкие звуки, сочетания согласных, и звуки, которые не употребляются или редко встречаются в русском. Также в украинском языке существуют другие правила ударения.
Поэтому предлагаем 10 слов, которые станут камнем преткновения для россиян.
1. Паляниця
Это слово уже стало символом во время российско-украинской войны. Именно оно было маркером для поиска "чужих". Тем более, что россияне обычно произносят это слово с ошибками. Называют его "паляніца" или"палянца" – не могут правильно произнести конечную часть слова.
2. Щирість
Здесь камнем преткновения становится буква "щ". Она является значительным языковым испытанием для тех, кто говорит на русском языке. Ведь в языке агрессора "щ" имеет другую артикуляцию.
3. Горіх
Звук "г" в украинском языке отличается от русского варианта, где ему ближе "х". Русскоязычные носители часто заменяют украинское г на х, произнося так слова с другим значением.
4. Вихор
Здесь имеем сочетание мягкого звука "в" и других согласных. Большинство русских упрощают произношение этого слова, теряя его аутентичное звучание.
5. Дзиґа
Сочетание звуков "дз" и "ґ" также трудно произнести тем, для кого украинский язык не является родным. В русском языке, например, нет аналогичных сочетаний, поэтому произнести это слово без акцента трудно.
6. Журавель
Еще один вызов для россиян – звук "ж" в сочетании с "у" и "р". Они совместно требуют точной артикуляции и контроля интонации.
7. Гетьман
Кроме звука "г", здесь еще есть историческая составляющая, который подчеркивает украинскую национальную идентичность.
8. Соловейко
Это слово имеет поэтический смысл, а для россиян это является языковой преградой при произношении.
9. Лелека
Твердое "л" в сочетании с "е" россиянам произнести не так просто. Часто они произносят это слово как "лелека".
10. Криниця
Еще один сложный для произношения пример из-за смягчения и "кр" в начале слова. Часто русские пытаются упростить это слово, произнося его с акцентом или меняя ударение.
Смотрите также Кастрюля или кастрюля: как правильно называть эту посуду на украинском языке
Читайте больше языковых интересностей:
- Булавка или булавка: какое слово правильное в украинском языке.
- "Одолжить у Сирка глаз": что означает фразеологизм из "Тореадоров из Васюковки".
- Только не "куропатка": как правильно на украинском назвать эту прекрасную птичку.