Как правильно называть посуду – кастрюля или каструля, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Как правильно пишется – кастрюля или каструля?

Обязательным атрибутом на кухне является посуда в которой мы варим пищу. А называем мы ее заимствованным названием, поэтому иногда допускаются ошибки.

А говорим мы о – слово "кастрюля". Однако это ошибочный вариант, возникший под влиянием русского языка. Украинская литературная норма закрепляет правильную форму – "каструля".

Словарь украинского языка (СУМ) : каструля – металлическая посуда, большей части цилиндрической формы, предназначенная для варки блюд.

Slovnyk.ua и другие языковые ресурсы подтверждают: "каструля" – нормативная форма, "кастрюля" – русизм.

А руководствуемся мы таким правилом украинского языка, что после шипящих звуков (ж, ч, ш, щ) не пишется "ю", а употребляется "у".

на русском: кастрюля → на украинском: кастрУля.

→ на украинском: на русском: жюльен → на украинском: жУльен.

Это правило поможет в дальнейшем избегать калек и сохранять аутентичность речи.

А вот относительно происхождения слова, то оно пришло к нам из немецкого языка – Kasserolle, а то в свою очередь пошло от французского – сasserole.

Важно! Ранее мы писали, что посуда в украинском языке имеет свои названия, которые не стоит калькировать с русского. У нас нет слов – солонка, сахарница, нож, вилка и другие.

Впрочем, это не единственное название "каструли", в западных областях Украины могут еще называть – баняк, или ласкательно – банячок.

Что это называют баняком?

Однако, "баняком" называют другую посуду более древнюю, которой пользовались для приготовления в печи, из чугуна или алюминия. Он имеет специфическую форму, и пристроен, чтобы удобно было брать рогачем или готовить на плите со съемными конфорками. Его начали изготавливать в конце XIX века, на смену глиняным горшкам, которые легко можно было разбить. Сейчас такую посуду можно найти на барахолках или в селе у бабушки. Кто-то ее еще называет – чугунец, чугунок, чугунок, котелок, чигун, лембик.

Впрочем, высказывания, "Голова – как баняк!" или "Голова гудит / болит / распухла – как баняк", "Голос – как из разбитого баняка", сохранили это название посуды. Как и литература начала и середины ХХ века:

Грицько Вересай, сидя под церковной оградой, играл на кобзе и подпевал дребезжащим, словно разбитый баняк, голосом. (Федор Бурлака).

Голова предводителя напухла, как баняк. (Иван Франко).

Было и детям частенько полные баняки молодых початков варили. (Остап Вишня).

Полки заставлены ночвами с холодцом, баняками и макитрами с едой, хлебом, пирогами. (Василий Кучер).

Это – баняк / OLX

Интересно, что сейчас немало кулинаров-блогеров, снова берутся готовить в печи и в баняках. Вкус блюда – точно другой.

А кто не видел или не слышал о такой посуде, а называет так "каструлю", ничего страшного нет. Главное без россиянизмов – никаких "кастрюль". Говорите на украинском!