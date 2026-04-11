Какое из слов правильное в украинском языке – "кошик" или "корзина", рассказываем, со ссылкой на ресурс "Горох".

Украинский язык богат на варианты названий одного и того же предмета. Поэтому мы часто колеблемся, какое из них правильное. Такой случай и со словами – "корзина" или "кошик", какое из них правильное?

Так называют плетеное изделие для хранения или переноски вещей. Его делают из лозы, рогоза, дерева, текстиля, металла или даже бумаги. Корзина может быть практичным или декоративным – частью интерьера.

Интересно! Корзина имеет другое значение. Так еще называют меру, соответствующую вместимости корзины: "– Носили мне целыми корзинами и сало, и пампушки, и сыр, и яйца, и пироги, и горшки вареников, и кувшины сметаны. (Юрий Логвин)". А еще – соцветия растений семейства сложноцветных, подсолнечника, пижмы и других корзиноцветных.

Это слово мы употребляем ежедневно: в быту, торговле, даже в цифровом мире ("корзина покупок" или "корзина удаленных файлов"). Поэтому важно знать, какой вариант соответствует современным языковым нормам и нет ли здесь русинизма.

Словари нам демонстрируют наличие обоих слов, как синонимов. Но в официальных текстах, образовательных материалах и СМИ рекомендуется употреблять именно "кошик":

великодній кошик

продуктовий кошик

кошик для білизни

хлібний кошик

Слово "корзина" встречается в произведениях Панаса Мирного, Остапа Вишни, Юрия Яновского:

Мерщій одяглася вона, ухопила корзину і – готова (Афанасий Мирный).

Украинский язык имеет целый ряд названий для корзины, которые отражают региональные особенности, материалы, назначения и размеры: верейка, луб'янець, кіш, кобеля, кошіль, кошелина, кошар, кошичок, коробок, козуб, козубня, опалка, плетінка, сапетка, сапет, соломенник, лубянец, струга.

Все эти синонимы можно встретить как в литературе, так и во фразеологизмах:

"Наговорив три короби гречаної вовни" – о ерунде.

"Що ти кошелі мені плетеш" – о выдумках или обмане.

Оба слова – часть языкового наследия, но для официального и образовательного употребления стоит выбирать "кошик". Именно в украшенную к празднику Пасхи корзину вы положите вкусные куличи, пасхальные яйца, кольцо колбаски и цвикли и пойдете святить в церковь.