Барбара, Варвара или Варя: какая версия имени правильная

Все-таки – Барбара или Варвара?

Сегодня популярности набирает женское имя – Варя, из-за его мягкого и нежного звучания. А полная версия может быть и Барбара, и Варвара – все зависит от родителей и транслитерации имени.

А вот версий о происхождении этого имени – несколько. И в каждой из них оно имеет свое значение.

Латинская версия. В переводе латыни слово означает – "иностранка", "чужестранка", "дикарка". Римляне варварами называли нации, которые не входили в состав империи, говорили на другом, непонятном для них языке и поклонялись другим богам.

Греческая версия. Древнегреческие корни имени схожи с латынью, кто у кого перенял доказать сложно: от слова βάρβαρος ("barbaros"), что означает – "чужеземец". Но вместе с тем, слово "варвар" толкуется как "грубый", "жестокий".

Санскрит. В санскрите корень "вар" – это "защита", "верность", "преданность". Считают, что представители индоевропейских племен могли называть себя "варварами", что переводилось как "очень верный человек", а римляне лишь усвоили их самоназвание, и оно стало собирательным для всех чужаков. Кстати, верховное божество индуистов Варуна почитается как образ мирового судьи и поборника справедливости.

Лишь со временем слово стало женским именем и приобрело символическое значение – человек другого мира, отличный, особенная или "преданная" верная", "хранительница".

В большинстве европейских языков имя трансформировалось в форму Barbara. Так его знаем в английском, французском, немецком, итальянском, испанском и польском языках. В венгерском – Barbora. В греческом оно звучит как Varvára.

Поэтому в Западной Европе есть формы имени – Барбара, Барбарита, Барби, Бабетта. Был и мужской аналог имени – Варвар, но он не приобрел популярности.

В украинской и русской традиции сохранилось аутентичное звучание – Варвара. А латинская транслитерация для заграничного паспорта – Varvára.

Украинский язык богат на нежные и ласковые варианты этого имени:

Варя,

Варенька

Варочка

Варунька

Варюся

Варюня

Варунця.

Но заметьте, что транслитерация – Варюша, как и в других именах Танюша, Ксюша, Манюша, для украинского языка не характерны – это русинизмы.

В христианской традиции имя связано с образом святой великомученицы Варвары, которая стала символом веры, стойкости и духовной силы, а потому День ангела, этой покровительницы – 4 декабря.

Имя Варвара – это не просто древнегреческое слово, а символ духовной силы, женской стойкости и культурного наследия. Оно имеет международные соответствия, но в украинской традиции сохраняет свою аутентичность и богатство ласкательных форм.