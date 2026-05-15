Что такое "барило": какое значение этого слова вы знаете
Украинский язык порой творит чудеса. Довольно часто слова имеют прямое и переносное значение и иногда зная одно, мы не всегда знаем другое, потому что оно уже почти забыто.
Что означает слово "барило" и в каких значениях его можно употреблять, рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Ольги Лещименко.
Какое значение у слова "бочонок"?
Слышали ли вы такое слово "барило"а в какой ситуации вы его слышали, потому что слово имеет прямое и переносное значение.
Слово "барило" в украинском языке означает небольшую деревянную емкость для жидкости, похожую на бочонок. Оно малоизвестно в современной речи, активно употреблялось в литературе и народном быту еще в начале прошлого века.
Ресурс "Горох" уточняет, что посуду изготавливали преимущественно из дерева с двумя днищами и выпуклыми стенками, стянутыми обручами.
- Сало й пшоно в казаночки складали. Воду в барила з криниць наливали... (Яков Щоголив).
- Після всіх виступів внесли барило з вином і поставили його на головному столі. (Федор Бурлака).
- А всім вкупі – червоного Вина з Цареграду Відер з троє у барилі, І кав'яру з Дону, – Всього везе [Марко]. (Тарас Шевченко).
"Барило", можно считать и мерой для вина, меда, пива и даже воды (о других народных мерах мы писали ранее). Поскольку именно в нем транспортировали эти жидкости.
А о происхождении названия, то возможно его корни в латыни. И через другие языки оно попало к нам: от польского baryła, итальянского – barile, на латыни – barillus. В итальянском barile – "бочонок". Но общеизвестной в мире мерой является "баррель" – баррель нефти (его вместимость – 158,988 литра 158 988 литра, обычно округляют до 159 литров или 42 галлонов).
Из-за своей выпуклой формы, название сосуда приобрело переносное, сравнительное значение, часто – не очень приятного, но очень точного – "Ото вже барило наїв". Так описывают большой живот тучного мужчины или пышные щеки.
- Опухлі очі, як в сови, І ввесь обдувся, як барило. (Иван Котляревский).
Слово активно функционировало во фразеологии, передавая образы чрезмерности, пузатости или пьянства. Хотя сейчас оно малоупотребительное, в пословицах и литературе "бочонок" сохранилось как яркий символ народного языка.
- "П'яний як барило" – очень пьяный.
- "Не смійся, барило, сам кухвою станеш" – не смейся над чужой бедой.
Конечно, что и к этому слову можно подобрать синонимы, как к посуде:
- Барильце, барилко, барилечко – уменьшительные формы.
- Бочонок, бочивка – сучастные соответствия.
- В западных говорах – гелета, бацанка, бунька, дзбанок.
А относительно переносного значения, то к тучному мужчине, вместо "бочонок" можно сказать:
- черевань,
- гладун,
- пузань,
- толвстун.