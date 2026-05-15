Что означает слово "барило" и в каких значениях его можно употреблять, рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Ольги Лещименко.

Какое значение у слова "бочонок"?

Слышали ли вы такое слово "барило"а в какой ситуации вы его слышали, потому что слово имеет прямое и переносное значение.

Слово "барило" в украинском языке означает небольшую деревянную емкость для жидкости, похожую на бочонок. Оно малоизвестно в современной речи, активно употреблялось в литературе и народном быту еще в начале прошлого века.

Ресурс "Горох" уточняет, что посуду изготавливали преимущественно из дерева с двумя днищами и выпуклыми стенками, стянутыми обручами.

Сало й пшоно в казаночки складали. Воду в барила з криниць наливали... (Яков Щоголив).

Після всіх виступів внесли барило з вином і поставили його на головному столі. (Федор Бурлака).

А всім вкупі – червоного Вина з Цареграду Відер з троє у барилі, І кав'яру з Дону, – Всього везе [Марко]. (Тарас Шевченко).

"Барило", можно считать и мерой для вина, меда, пива и даже воды (о других народных мерах мы писали ранее). Поскольку именно в нем транспортировали эти жидкости.

А о происхождении названия, то возможно его корни в латыни. И через другие языки оно попало к нам: от польского baryła, итальянского – barile, на латыни – barillus. В итальянском barile – "бочонок". Но общеизвестной в мире мерой является "баррель" – баррель нефти (его вместимость – 158,988 литра 158 988 литра, обычно округляют до 159 литров или 42 галлонов).

Из-за своей выпуклой формы, название сосуда приобрело переносное, сравнительное значение, часто – не очень приятного, но очень точного – "Ото вже барило наїв". Так описывают большой живот тучного мужчины или пышные щеки.

Опухлі очі, як в сови, І ввесь обдувся, як барило. (Иван Котляревский).

