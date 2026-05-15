Слова, которые люди используют в быту ежедневно, часто незаметно переходят из суржика или русского языка в украинскую речь. Одним из таких распространенных русизмов является слово "родители", которое можно услышать как в разговорах, так и в соцсетях или сообщениях, и которое имеет удельный украинский аналог.

Смотрите также С Днем семьи: поздравления и открытки на украинском языке

Как правильно говорить на украинском?

Когда, как не сегодня, 15 мая, во всемирный День семьи стоит помнить, что нормативным украинским словом является "батьки". Именно эту форму фиксируют словари и рекомендуют языковеды.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Слово "родители" происходит из русского языка и не соответствует нормам современного украинского литературного языка. Поэтому его считают русизмом или суржиковой формой.

Правильно говорить:

"Мои родители живут во Львове";

"Я поеду к родителям на выходные";

"Родители поддержали мое решение".

Какие еще слова можно использовать?

В украинском языке существует немало теплых и естественных обращений к родителям. Кроме слова "батьки", часто употребляют:

мама и папа;

мама и папа;

мать и отец.

Такие слова являются нормативными и соответствуют украинской языковой традиции.

В то же время форма "родственники" не является заменой к слову "родители", ведь означает более широкий круг членов семьи и семейных связей.

Почему русизм до сих пор распространен?

Слово "родители" длительное время активно использовали в русскоязычной среде и суржике. Поэтому многие люди привыкли к нему еще с детства и продолжают употреблять автоматически.

Особенно заметно это в бытовой речи и переписке в мессенджерах. Однако в последние годы украинцы все больше интересуются чистотой языка и сознательно заменяют русизмы украинскими соответствиями.

В День семьи это еще один повод вспомнить о важности родного языка и чаще говорить правильно: не "родители", а "родители".

Забудьте о "мать" и "мамку": как красиво и правильно обратиться к маме на украинском?

Совсем недавно мы праздновали День матери. Маму, к сожалению, пока тоже называет неуклюжими русизмами.

Украинский язык имеет много теплых и литературных форм обращения к матери: мама, мама, мамуся, ненька, матінка, мамця.

Формы "мать" и "мамка" не являются литературными и могут иметь пренебрежительный оттенок, поэтому их не рекомендуют использовать.

Украинская культура издавна придавала особое значение образу матери. В народных песнях и стихах маму часто называли "рідна ненька", "мама", "матушка".