Слова, які люди використовують у побуті щодня, часто непомітно переходять із суржику або російської мови в українське мовлення. Одним із таких поширених русизмів є слово "родітєлі", яке можна почути як у розмовах, так і в соцмережах чи повідомленнях, і яке має питомий український відповідник.

Як правильно говорити українською?

Коли, як не сьогодні, 15 травня, у всесвітній День сім'ї варто пам'ятати, що нормативним українським словом є "батьки". Саме цю форму фіксують словники та рекомендують мовознавці.

Слово "родітєлі" походить із російської мови й не відповідає нормам сучасної української літературної мови. Тому його вважають русизмом або суржиковою формою.

Правильно казати:

"Мої батьки живуть у Львові";

"Я поїду до батьків на вихідні";

"Батьки підтримали моє рішення".

Які ще слова можна використовувати?

В українській мові існує чимало теплих і природних звертань до батьків. Окрім слова "батьки", часто вживають:

мама й тато;

ненька й батько;

матір і батько.

Такі слова є нормативними та відповідають українській мовній традиції.

Водночас форма "родичі" не є заміною до слова "батьки", адже означає ширше коло членів сім'ї та сімейних зв'язків.

Чому русизм досі поширений?

Слово "родітєлі" тривалий час активно використовували у російськомовному середовищі та суржику. Через це багато людей звикли до нього ще з дитинства і продовжують вживати автоматично.

Особливо помітно це у побутовому мовленні та листуванні у месенджерах. Однак останніми роками українці дедалі більше цікавляться чистотою мови та свідомо замінюють русизми українськими відповідниками.

У День сім'ї це ще один привід згадати про важливість рідної мови та частіше говорити правильно: не "родітєлі", а "батьки".

Забудьте про "мать" і "мамку": як красиво та правильно звернутися до мами українською?

Зовсім нещодавно ми святкували День матері. Маму, на жаль, поки що теж називає неоковирними русизмами.

Українська мова має багато теплих і літературних форм звертання до матері: мама, матуся, мамуся, ненька, матінка, мамця.

Форми "мать" і "мамка" не є літературними і можуть мати зневажливий відтінок, тому їх не рекомендують використовувати.

Українська культура здавна надавала особливого значення образу матері. У народних піснях і віршах маму часто називали "рідна ненька", "матуся", "матінка".