В КНУ имени Шевченко снова будут преподавать белорусский язык

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко студенты снова смогут изучать белорусский язык. Преподавание этого курса возобновят.

Об этом на брифинге сообщил ректор вуза Владимир Бугров. Он отметил: белорусский язык не является только языком самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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Студенты КНУ смогут изучать белорусский язык

Ректор КНУ заявил: белорусский – язык белорусского народа, воинов белорусских формирований, которые в составе Вооруженных Сил Украины борются за свободу и независимость и для Украины, и для своей родины.

Бугров при этом заметил, что "Белорусский язык и литература, украинский язык и литература, английский язык" является одной из уникальных программ в вузе.

В 2022 году из-за полномасштабного вторжения России университет не объявлял набор на эту программу. Однако, в этом году таки объявил набор на бакалавриат.

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По словам Бугрова, выпускающей по этой специальности будет кафедра славянской филологии Учебно-научного института филологии.

Отметим, что в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко можно овладеть и крымскотатарским языком.