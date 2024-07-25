Про це на брифінгу повідомив ректор вишу Володимир Бугров. Він наголосив: білоруська мова не є лише мовою самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Дивіться також Які виші найчастіше обирали абітурієнти у перші дні вступу на бакалаврат
Студенти КНУ зможуть вивчати білоруську мову
Ректор КНУ заявив: білоруська – мова білоруського народу, воїнів білоруських формувань, які в складі Збройних Сил України виборюють свободу і незалежність і для України, і для своєї батьківщини.
Бугров при цьому зауважив, що "Білоруська мова і література, українська мова і література, англійська мова" є однією з унікальних програм у виші.
У 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії університет не оголошував набір на цю програму. Однак, цьогоріч таки оголосив набір на бакалаврат.
За словами Бугрова, випусковою за цією спеціальністю буде кафедра слов’янської філології Навчально-наукового інституту філології.
Зазначимо, що у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка можна опанувати і кримськотатарську мову.
- Ректор КНУ також розповідав, які найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року у КНУ імені Шевченка. Про це детально можна прочитати за посиланням.