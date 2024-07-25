Про це на брифінгу повідомив ректор вишу Володимир Бугров. Він наголосив: білоруська мова не є лише мовою самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

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Студенти КНУ зможуть вивчати білоруську мову

Ректор КНУ заявив: білоруська – мова білоруського народу, воїнів білоруських формувань, які в складі Збройних Сил України виборюють свободу і незалежність і для України, і для своєї батьківщини.

Бугров при цьому зауважив, що "Білоруська мова і література, українська мова і література, англійська мова" є однією з унікальних програм у виші.

У 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії університет не оголошував набір на цю програму. Однак, цьогоріч таки оголосив набір на бакалаврат.

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За словами Бугрова, випусковою за цією спеціальністю буде кафедра слов’янської філології Навчально-наукового інституту філології.

Зазначимо, що у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка можна опанувати і кримськотатарську мову.