В школах продолжаются массовые проверки питания: в скольких из них уже выявили нарушения

В нашей стране проверяют качество бесплатных обедов для школьников. Проверки уже прошли в более чем пятистах школах.

В почти трехстах были выявлены "отдельные недостатки". Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Как проходят проверки

Всего планируется проверить около 10 тысяч школ в Украине. На данный момент проверки прошли в 567 школах – в 293 учреждениях выявлены нарушения. Они касаются ненадлежащего:

температурного режима в холодильниках;

раздельного хранения продуктов;

применения процедур HACCP (система контроля безопасности пищевых продуктов на всех этапах производства и оборота);

обращения с пищевыми отходами;

гигиены персонала;

мероприятий по борьбе с вредителями.

Также для дополнительного лабораторного контроля отобрали 645 образцов смывов и сырья.

В 104 школах имеются проблемы с соблюдением санитарного законодательства – это около 20% проверенных учреждений. Там необходимо утвердить четырехнедельное меню, провести медицинские осмотры персонала, проработать вопросы хранения суточных проб и технологии приготовления блюд.

В ведомстве отмечают, что особое внимание уделяют тому, что меню предусмотрено для детей. Специалисты уже рассмотрели 276 четырехнедельных сезонных меню, 9 из которых отправили на доработку.

В настоящее время специалисты в течение двух рабочих дней должны доработать меню и предоставить учреждениям обратную связь для внесения изменений.

Что было раньше