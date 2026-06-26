Бесплатные обеды для школьников: в каких областях программу продлят и расширят

Украина и Всемирная продовольственная программа ООН договорились о продлении инициативы по бесплатному школьному питанию на следующий учебный год. Программа охватит ещё больше детей в прифронтовых регионах и детских садах Черниговской области.

Договоренность была достигнута в ходе Конференции по восстановлению Украины URC 2026 в Гданьске. О деталях соглашения для украинских школьников пишет NV.

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Что известно о бесплатном питании для украинских детей?

В рамках предыдущего учебного года программа обеспечила около 40 миллионов бесплатных обедов для примерно 275 тысяч детей в восьми прифронтовых областях Украины. Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

В новом учебном году инициатива продолжит поддержку начальных школ в этих регионах, а также будет расширена на 90 детских садов Черниговской области. Всего программой будут дополнительно охвачены еще около 4 тысяч детей.

Программа является частью реформы школьного питания, которая реализуется под руководством первой леди Елены Зеленской. Она направлена на улучшение качества питания в учебных заведениях и обеспечение детей бесплатными сбалансированными обедами.

Как отметил первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец, даже в условиях полномасштабной войны государство продолжает внедрять образовательные реформы и обеспечивать непрерывность учебного процесса.

Напомним, МОН Украины утвердило окончательное распределение государственной субвенции на модернизацию школьных столовых в 2026 году — более 349 миллионов гривен будет направлено в 15 областей. Средства пойдут на ремонт пищеблоков и закупку оборудования, что позволит реализовать 17 новых проектов и завершить ещё два уже начатых.

Всего в рамках программы 2026 года профинансировано 52 проекта в 19 областях, что улучшит условия питания примерно для 50 тысяч учеников. Модернизация является частью реформы школьного питания, инициированной Еленой Зеленской, и уже охватывает около 20% необходимых столовых по стране.