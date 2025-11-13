В Минфине заявили об увеличении расходов на образование и науку более чем на 70 миллиардов
- В проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели увеличение расходов на образование и науку более чем на 75 миллиардов гривен.
- Общие расходы на научную деятельность составят 20,1 миллиарда гривен, что на 5,6 миллиарда больше чем в 2025 году.
В проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели увеличение расходов на образование и науку. Речь идет о более чем 75 миллиардах гривен.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины. И заявили о новом подходе.
Сколько средств заложили в проект бюджета?
Первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев заявил, что инвестиции в образование и науку являются инвестициями в устойчивость и экономическое восстановление Украины.
Мы внедряем новый подход, который предусматривает поддержку тех, кто демонстрирует реальный результат. Всего в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели увеличение расходов на образование и науку более чем на 75 миллиардов гривен,
– сообщил он.
И добавил, что общие расходы на научную и научно-техническую деятельность в проекте госбюджета на 2026 год ко второму чтению предусматривают в объеме 20,1 миллиарда гривен (+5,6 миллиарда гривен до 2025 года).
Среди основных направлений финансирования научной сферы:
- 1 миллиард гривен – на экспериментальный проект по созданию исследовательских центров передового опыта на базе вузов для коммерциализации научных разработок для решения приоритетных государственных нужд;
- 100 миллионов гривен – на конкурс прикладных разработок "Бизнес и наука: эффективное сотрудничество", которые осуществляют по прямому заказу бизнеса;
- 3,2 миллиарда гривен – на поддержку науки по принципу результативности "финансирование там, где есть результат" (увеличение на 3 миллиарда гривен);
- 0,7 миллиарда гривен – на поддержку научных проектов молодых ученых (увеличение на 0,4 миллиарда гривен).
В Минфине считают, что увеличение финансирования даст возможность усилить мост между научным сообществом, государством и реальным сектором экономики.
Сколько средств заведения в проекте госбюджета – 2026?
- Верховная Рада Украины 22 октября поддержала в первом чтении Государственный бюджет на 2026 год.
- На образование предусмотрели 265,4 миллиарда гривен.
- Это на 66,5 миллиарда гривен больше чем было в 2025 году, сообщил в телеграмм-канале министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
- Министр отметил, что это рекордный объем финансирования.
- К слову, на образование и науку в Госбюджете на 2025 год предусмотрели 194,3 миллиарда гривен.