Есть волшебные и колоритные соответствия: как назвать "бокал" на украинском

Многие красивые украинские слова в свое время "уничтожили" советские власти. Вместо этого насадила российские соответствия как единственно правильные.

Однако украинцам следует чаще возвращаться к удельному и изучать забытые слова из родного языка. Тем более, наш язык – источник интересных и самобытных слов.

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Как сказать "бокал" на украинском

В этом случае Образование 24 предлагает вам запомнить синонимы к слову "бокал". Именно его в свое время советские власти унифицировали.

Популяризатор украинского языка Андрей Шимановский напомнил два интересных соответствующих слова, которые "стерла" советская власть.

Так, стеклянный или хрустальный сосуд для вин или других напитков украинцы в ХХ веке еще называли "келихом" или "чарою".

Мы предлагаем вам еще несколько интересных синонимов к этим словам. Так что "бокал" вы еще можете назвать так:

чара;

чарка;

пОгар (діалектизм);

пугАр (діалектизм);

келишок (маленький);

чарчина;

фужЕр.

Раньше мы тоже рассказывали вам, какие 10 слов-калек из русского вредят вашему вещанию и какими украинскими соответствиями их заменить.